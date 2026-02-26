Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Около 30 случаев браконьерства выявили в Нижегородской области

26 февраля 2026 09:00 Общество
Около 30 случаев браконьерства выявили в Нижегородской области

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С начала 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 34 административных правонарушения в сфере охоты и два случая незаконной добычи охотничьих ресурсов. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Целью инспекций является предотвращение ущерба окружающей среде, подчеркивает министр лесной отрасли Роман Воробьев.

"Незаконная охота нарушает баланс экосистем, поэтому важно следить за соблюдением правил и сообщать обо всех подозрительных случаях", - отметил он.

Чаще всего нарушения происходят из-за несоблюдения сроков охоты, отсутствия разрешений и использования запрещенных орудий ловли.

Дополнительно выявлено два эпизода браконьерства. В Городецком районе обнаружен факт незаконной охоты на двух лосей — самца и самку. В Борском районе также выявили факт незаконной добычи лося. Обе ситуации расследуются правоохранительными органами, определены возможные места разделки животных.

В прошлом году в Нижегородской области было зафиксировано 941 нарушение правил охоты, из них 31 случай носил признаки преступлений. У нарушителей конфисковали 31 единицу огнестрельного оружия.

Охотинспекторы и сотрудники ведомств регулярно патрулируют охотничьи угодья, стараясь предупредить и пресечь браконьерство. Совместные проверки осуществляются с участием полиции и Росгвардии.

Нарушение правил охоты карается административным штрафом и возможна конфискация оружия (ст. 8.37 КоАП РФ). За незаконную добычу животных предусмотрена уголовная ответственность (ст. 258 УК РФ), максимальная санкция — до двух лет тюрьмы. Транспортные средства и орудия, использованные при незаконной охоте, подлежат изъятию.

Кроме того, виновные обязаны компенсировать ущерб, нанесенный животным. Стоимость одного лося оценивается до 400 тыс. рублей, кабана — до 150 тыс. рублей, медведя — до 300 тыс. рублей, рыси — до 200 тыс. рублей.

Нижегородцев призывают сообщать о случаях нарушения правил охоты круглосуточно по номеру экологической диспетчерской службы: 8 (831) 433-22-11 или 8 (800) 200-99-25.

Ранее сообщалось, что в 2025 году нижегородские охотники добыли 60 волков и 215 лисиц.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

