Нижегородца осудили на 7 лет за экстремистскую деятельность Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Суд в Нижегородской области вынес приговор мужчине, признанному виновным в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что осужденный позиционировал себя лидером запрещенного движения и организовал сбор денег и продуктов питания среди жителей Выксы, Кулебак и Навашина для обеспечения работы сообщества.

Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области и центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД.

Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных организациях.

