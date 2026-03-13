Нижегородца осудили на 7 лет за экстремистскую деятельность

Фото:
Суд в Нижегородской области вынес приговор мужчине, признанному виновным в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Установлено, что осужденный позиционировал себя лидером запрещенного движения и организовал сбор денег и продуктов питания среди жителей Выксы, Кулебак и Навашина для обеспечения работы сообщества.
Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области и центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД.
Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных организациях.
Ранее сообщалось, что 37-летнего нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях.
