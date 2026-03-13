Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
13 марта 2026 17:31
Жителей аварийного дома в Зеленом городе временно разместили в лагере
13 марта 2026 17:20
Нижегородского стримера оштрафовали за дискредитацию армии
13 марта 2026 16:55
Нижегородца осудили на 7 лет за экстремистскую деятельность
13 марта 2026 15:38
Экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии
13 марта 2026 15:20
42-летнему рабочему оторвало руку на нижегородском заводе
13 марта 2026 15:05
Имущество на 54 млн рублей изъяли у нижегородского экс-судьи Сапеги
13 марта 2026 14:47
Обрушение кровли дома в Зеленом городе закончилось уголовным делом
13 марта 2026 13:58
Нижегородец получил 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ
13 марта 2026 13:01
Двоих руководителей НОФ отправили под домашний арест
13 марта 2026 11:27
Сотрудницу металлургического предприятия будут судить за подкуп в Выксе
13 марта 2026 16:55 Происшествия
Нижегородца осудили на 7 лет за экстремистскую деятельность

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Суд в Нижегородской области вынес приговор мужчине, признанному виновным в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. 

Установлено, что осужденный позиционировал себя лидером запрещенного движения и организовал сбор денег и продуктов питания среди жителей Выксы, Кулебак и Навашина для обеспечения работы сообщества.

Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области и центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД. 

Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных организациях.

Ранее сообщалось, что 37-летнего нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях.

Новости по теме
03 февраля 2026 10:02
Экс-зампред нижегородского "Яблока" получил 8 лет за фейки про армию
29 января 2026 12:45
Группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде
20 января 2026 10:54
Саровчанин получил штраф в 350 тысяч рублей за донат экстремистам
