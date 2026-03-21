Нижегородских застройщиков приглашают оценить качество госуслуг регионального минстроя Общество

Представители строительных организаций региона могут оценить качество оказания министерством строительства Нижегородской области государственных услуг «Выдача разрешения на строительство» и «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию». Соответствующие анкеты опросов доступны на Инвестиционном портале Нижегородской области.

«Застройщики Нижегородской области могут оставить свой отзыв о качестве нашей работы по оказанию государственных услуг или внести предложения об оптимизации процедур в любое удобное время. Будем признательны за конструктивную «обратную связь», - сказала заместитель министра строительства Нижегородской области Наталья Загуменнова.

Опросные формы доступны по следующим ссылкам:

— о выдаче разрешения на строительство — https://nn-invest.ru/surveys/vote/?id=1;

— о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — https://nn-invest.ru/surveys/vote/?id=8.

К участию в опросе приглашаются представители строительных организаций Нижегородской области, имеющие опыт получения разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию жилых многоэтажных зданий высотой более четырех этажей или нежилых зданий высотой более двух этажей и общей площадью более 1 500 кв. м.

В рамках опроса застройщики региона смогут оценить процедуру получения каждой из государственных услуг с момента подачи заявления до получения разрешительной документации. Респондентам предлагается ответить на вопросы о количестве процедур и календарных дней, предшествующих получению разрешений, скорости оказания госуслуг и качестве взаимодействия с сотрудниками Минстроя.

Дополнительно в опрос включены параметры для оценки процедуры экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, прохождение которой является обязательным условием для рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на строительство.

Промежуточные итоги опросов будут подведены 20 мая 2026 года.

По результатам аналогичных опросов в прошлом году качество оказания госуслуг по выдаче разрешительной документации в среднем оценили на 5 баллов из 5 возможных. Респонденты остались удовлетворены скоростью получения разрешительной документации, полнотой и доступностью информации об оказании услуг, профессионализмом и клиентоориентированностью сотрудников, выдающих разрешительную документацию.

Напомним, что на Инвестиционном портале Нижегородской области регулярно организуется анкетирование бизнеса для содействия развитию деловой активности в регионе. Представители бизнес сообщества на сегодняшний день могут оценить работу Совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области и иных институтов для бизнеса, уровень поддержки малого и среднего предпринимательства, качество госуслуг Минстроя и других ведомств региона.

Принять участие в опросах можно по ссылке: https://nn-invest.ru/surveys/