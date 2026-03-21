Жителя Дзержинска приговорили к восьми годам колонии за поджог сожительницы

В Дзержинске вынесен приговор 41-летнему мужчине, который пытался убить свою сожительницу, облив ее горючей жидкостью и поджег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел 14 апреля 2025 года. В тот вечер старший лейтенант полиции Ольга Ефимова спасла жизнь 36-летней женщине, а также организовала эвакуацию жильцов многоквартирного дома.
Как рассказала сотрудница полиции, к ней постучала соседка и сообщила о сильном хлопке, похожем на взрыв. Мужчина из квартиры, откуда донесся звук, уверял, что у него все в порядке. Однако Ефимова почувствовала запах дыма и решила проверить помещение.
Внутри было плотное задымление. В ванной комнате находилась женщина, которая звала на помощь. Полицейская вызвала дежурную часть и скорую помощь, предупредила соседей об эвакуации, а затем вернулась к пострадавшей и оказывала ей доврачебную помощь до приезда медиков.
Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали ожоги 60% поверхности тела, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Установлено, что во время совместного распития алкоголя между сожителями произошла ссора. Мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег, после чего произошел хлопок, а на ней вспыхнули одежда и кожа.
Подозреваемого задержали на месте. Он не отрицал вину.
В итоге суд назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
