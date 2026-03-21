Минцифры опровергло фейк о введении "белых списков" для домашнего интернета

Сегодня в социальных сетях и ряде СМИ начала распространяться информация, что провайдеры фиксированного интернета якобы готовятся ограничить доступ к сервисам и оставить пользователям только сайты из "белого списка". Как сообщили Минцифры, эти сообщения не соответствуют действительности.
В министерстве пояснили, что при угрозах безопасности, связанных с беспилотниками, в отдельных регионах действительно могут точечно отключать мобильный интернет. Такие меры, по данным ведомства, помогают снизить точность наведения БПЛА и противодействовать атакам.
При этом во время отключений мобильной связи продолжает действовать "белый список", в который входят наиболее важные и популярные платформы и сайты. Его формируют по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Одно из ключевых требований для включения в список — размещение всех вычислительных мощностей на территории России.
При этом меры безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные сети не связаны с управлением беспилотниками и не используются для атак, поэтому ограничивать их работу не планируется.
Домашний интернет в России остается безлимитным, а тарифы и условия обслуживания определяют сами провайдеры.
Напомним, в "белый список" также включены несколько нижегородских сайтов.
