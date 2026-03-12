Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 11:26
Каток "Катушка" закрылся в Автозаводском парке
12 марта 2026 11:08
АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело профориентационную встречу со школьниками Нижнего Новгорода
12 марта 2026 11:07
Нижегородцы могут записаться на диспансеризацию через портал "Госуслуги"
12 марта 2026 10:56
Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета
12 марта 2026 10:40
Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных
12 марта 2026 10:28
Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера
12 марта 2026 10:20
Студентка НИУ Президентской академии взяла бронзу на Всероссийской олимпиаде по праву
12 марта 2026 10:11
Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задерживают почти на сутки
12 марта 2026 10:05
Бесплатные вакцины от рака могут стать доступны нижегородцам по ОМС в 2026 году
12 марта 2026 09:01
В преддверии таяния снега активисты "Единой России" помогают пожилым предотвращать подтопление домов
Общество

Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета

12 марта 2026 10:56 Общество
Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета

Автоматизированная система оплаты проезда в Нижнем Новгороде включена в так называемый "белый список". Об этом напомнили в Центре развития транспортных систем со ссылкой на Минцифры России.

Отмечается, что в перечень ресурсов, которые продолжают работать в период ограничений связи, входят также сервис быстрых платежей Банка России, "Карта жителя Нижегородской области" и другие.

Напомним, Минцифры России формирует "белый список" на постоянной основе, включая в него наиболее востребованные интернет-ресурсы, а также площадки по предложениям федеральных и региональных органов власти.

Ранее сообщалось, что жители и гости региона могут находить ближайшие точки общественного Wi‑Fi через чат-бот "Публичные точки Wi-Fi Нижегородской области" в мессенджере МАХ. Сейчас их в области насчитывается более 2 тысяч, включая "умные остановки". Они также отображаются на портале "Карта жителя Нижегородской области" и в одноименном мобильном приложении.

Добавим, что в регионе и столице Приволжья периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета. Меры связаны с обеспечением безопасности

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
09 декабря 2025 18:09
Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала
21 ноября 2025 09:43
Платные парковки могут появиться в Городце
15 ноября 2025 14:22
Еще несколько сайтов будут доступны нижегородцам при отключении интернета
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных