Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета Общество

Автоматизированная система оплаты проезда в Нижнем Новгороде включена в так называемый "белый список". Об этом напомнили в Центре развития транспортных систем со ссылкой на Минцифры России.

Отмечается, что в перечень ресурсов, которые продолжают работать в период ограничений связи, входят также сервис быстрых платежей Банка России, "Карта жителя Нижегородской области" и другие.

Напомним, Минцифры России формирует "белый список" на постоянной основе, включая в него наиболее востребованные интернет-ресурсы, а также площадки по предложениям федеральных и региональных органов власти.

Ранее сообщалось, что жители и гости региона могут находить ближайшие точки общественного Wi‑Fi через чат-бот "Публичные точки Wi-Fi Нижегородской области" в мессенджере МАХ. Сейчас их в области насчитывается более 2 тысяч, включая "умные остановки". Они также отображаются на портале "Карта жителя Нижегородской области" и в одноименном мобильном приложении.

Добавим, что в регионе и столице Приволжья периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета. Меры связаны с обеспечением безопасности.