Нижегородцы могут найти точки бесплатного Wi‑Fi с помощью чат-бота в МАХ Общество

Находить ближайшие точки общественного Wi‑Fi теперь можно через чат-бот "Публичные точки WiFi Нижегородской области" в мессенджере МАХ, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, в условиях, когда скорость мобильного интернета периодически снижается, общественный Wi‑Fi помогает жителям оставаться на связи. Сейчас в области работает более 2 тысяч точек доступа, включая "умные остановки".

"Новый чат-бот предложит ближайшие к вашему местоположению точки с указанием примерного расстояния до них. Необязательно привязываться к своему текущему местоположению – бот позволяет выбрать любое место на карте и искать точки, ближайшие к нему", - сказал он.

Чтобы воспользоваться ботом, нужно перейти по ссылке https://max.ru/nn_wifi_bot, нажать "Начать" и выбрать одну из функций: "Ближайшие точки", "Посмотреть все точки на карте" или "Возникли трудности". Последний раздел содержит рекомендации на случай проблем с подключением.

Все точки общественного Wi‑Fi также отображаются на портале "Карта жителя Нижегородской области" и в одноименном мобильном приложении. Доступ к этим ресурсам сохраняется даже при ограничениях мобильного интернета, так как они входят в "белые списки" востребованных сервисов. Пользователи могут заранее скачать карту нужного населенного пункта, регистрация для этого не требуется.

Из общего числа точек 450 были организованы по инициативе регионального минцифры, около ста из них работают в медицинских учреждениях. В частности, доступ к интернету обеспечен в родильных домах Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова. Дополнительные точки появились также в поликлиниках, библиотеках, на автовокзале, в зоопарке и других общественных местах.

В ведомстве добавили, что карта Wi‑Fi регулярно обновляется. Если точка не работает или указан неверный адрес, жители могут оставить обращение через портал "Карта жителя" или позвонить по номеру 122, выбрав пункт 5. Обращения принимаются в будни с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 13:30.

Бизнес также может присоединиться к проекту, сообщив о готовности предоставить бесплатный интернет через специальную форму на портале.

Напомним, в Нижнем Новгороде периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета. По словам губернатора Глеба Никитина, такие меры связаны с обеспечением безопасности. В этих условиях общественные точки Wi‑Fi становятся дополнительной возможностью для выхода в сеть.