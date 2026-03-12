В белые списки предложили включить кикшеринги, банкоматы и видеонаблюдение

Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
12 марта 2026 17:09
12 марта 2026 17:03
12 марта 2026 16:28
12 марта 2026 16:16
12 марта 2026 15:59
12 марта 2026 14:38
12 марта 2026 14:30
12 марта 2026 14:13
12 марта 2026 13:59
12 марта 2026 12:55
Общество

12 марта 2026 17:09 Общество
В список сервисов, которым необходим особый режим работы, следует включить те, что россияне используют ежедневно: сервисы кикшеринга, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и системы видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью изданию 360.ru. Он подчеркнул, что сейчас возникают сбои в работе этих важных для граждан сервисов.

Свинцов призвал оперативно провести анализ массовых и безопасных сервисов, которыми россияне пользуются ежедневно. Он отметил, что даже работа почтовых отделений нарушена. Депутат предложил создать на сайте Минцифры России специальный раздел для сбора предложений от представителей бизнеса и граждан. Этот раздел должен помочь учесть все системы, функционирование которых зависит от сотовой связи и беспроводного интернета.

По мнению Свинцова, техническая сторона вопроса решаема: у каждой SIM-карты есть уникальный идентификатор, который можно привязать к конкретному устройству и его владельцу. Операторы связи могут собирать и передавать эту информацию в Министерство цифрового развития. Однако, как подчеркнул парламентарий, важно обеспечить коллективную ответственность, чтобы исключить возможность включения в белый список мошеннических устройств.

Напомним, Минцифры разрабатывает систему, которая объединит идентификационные номера мобильных устройств (IMEI) с привязкой к сим-картам. Это предложение направлено на борьбу с беспилотниками и снятие ограничений на мобильный интернет в России. Обязательная привязка IMEI к абонентским номерам вступит в силу в 2027 году. Операторы связи пропишут IMEI в договоре с абонентом. Это означает, что сим-карта не будет работать в другом устройстве без согласования с оператором.

Минцифры РФ регулярно обновляет "белый список" ресурсов, которые остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета. В него также добавлены несколько нижегородских сервисов. Более того, в регионе работает более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi. 

