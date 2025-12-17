Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородцам напомнили, какие региональные сайты доступны без интернета

Сайт нижегородского аэропорта не включали в "белый список", - прокомментировали НИА "Нижний Новгород"  в минцифры региона появивишуюся в соцсетях информацию о внесении портала в перечень, доступных без подключения к интернету. 

В ведомстве напомнили, что в декабре перечень пополнили три нижегородских онлайн-сервиса: "Карта жителя Нижегородской области", "Сервис оплаты проезда в общественном транспорте (ООО Ситикард)", а также "Электронный журнал/дневник (РГИС Нижегородская образовательная платформа)".

Сайт правительства Нижегородской области был включен в "белый список" Минцифры России еще в ноябре 2025 года — одновременно с сайтами других региональных администраций. 

В минцифры также отметили, что работа по расширению "белого списка" продолжается. Однако какие еще сервисы в него включат, неизвестно. 

Отметим, ранее депутаты думы Нижнего Новгорода предложили включить в перечень сайтов, доступных без интернета сервиса платных парковок. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

