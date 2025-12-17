Нижегородцам напомнили, какие региональные сайты доступны без интернета Общество

Сайт нижегородского аэропорта не включали в "белый список", - прокомментировали НИА "Нижний Новгород" в минцифры региона появивишуюся в соцсетях информацию о внесении портала в перечень, доступных без подключения к интернету.

В ведомстве напомнили, что в декабре перечень пополнили три нижегородских онлайн-сервиса: "Карта жителя Нижегородской области", "Сервис оплаты проезда в общественном транспорте (ООО Ситикард)", а также "Электронный журнал/дневник (РГИС Нижегородская образовательная платформа)".

Сайт правительства Нижегородской области был включен в "белый список" Минцифры России еще в ноябре 2025 года — одновременно с сайтами других региональных администраций.

В минцифры также отметили, что работа по расширению "белого списка" продолжается. Однако какие еще сервисы в него включат, неизвестно.

Отметим, ранее депутаты думы Нижнего Новгорода предложили включить в перечень сайтов, доступных без интернета сервиса платных парковок.