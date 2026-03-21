"Пари НН" всухую и разгромно проиграл "Краснодару"

Фото:
Футболисты "Пари Нижний Новгород" крупно уступили в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. В Краснодаре нижегородцы проиграли лидеру чемпионата со счетом 0:5.
Уже к 12-й минуте "Краснодар" вел 2:0, а после перерыва продолжил наращивать преимущество.
Главным героем встречи стал Джон Кордоба. Колумбийский нападающий отправил в ворота гостей четыре мяча. Еще один гол забил нижегородец Никита Кривцов.
Во втором тайме "парижане" получили право на пенальти, однако Даниил Лесовой не сумел его реализовать.
После этого тура нижегородцы с 20 очками остаются на 13-й позиции в таблице.
Следующую встречу (6+) подопечные Алексея Шпилевского проведут дома. 5 апреля "Пари НН" примет "Ростов".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+