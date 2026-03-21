Последние новости рубрики Спорт
21 марта 2026 20:34
"Пари НН" всухую и разгромно проиграл "Краснодару"
21 марта 2026 17:35
Памятник Горькому в Нижнем Новгороде украсили шарфом ХК "Торпедо"
21 марта 2026 08:00
Нижегородское "Торпедо" встретится с "Северсталью" в первом раунде Кубка Гагарина
20 марта 2026 09:27
Минспорта проверяет любительскую лигу после травм на матчах в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 09:11
Алексей Исаков: "Больше было игр, которые радовали"
19 марта 2026 21:25
Нижегородское "Торпедо" завершило "регулярку" КХЛ победой над "Амуром"
19 марта 2026 16:18
Велоэксперт Маркачёв рассказал, как правильно подготовиться к открытию сезона
19 марта 2026 10:33
Олег Макеев вновь возглавил нижегородский частный ФК "Победа"
19 марта 2026 07:00
Нижегородская "Чайка" проиграла "Ирбису" и опустилась в зону плей-ин
19 марта 2026 06:32
Около 2000 нижегородских студентов примут участие в региональном этапе "Универсиады – 2026"
Спорт

"Пари НН" всухую и разгромно проиграл "Краснодару"

Фото: ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари Нижний Новгород" крупно уступили в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. В Краснодаре нижегородцы проиграли лидеру чемпионата со счетом 0:5.  

Уже к 12-й минуте "Краснодар" вел 2:0, а после перерыва продолжил наращивать преимущество.  

Главным героем встречи стал Джон Кордоба. Колумбийский нападающий отправил в ворота гостей четыре мяча. Еще один гол забил нижегородец Никита Кривцов.  

Во втором тайме "парижане" получили право на пенальти, однако Даниил Лесовой не сумел его реализовать.

После этого тура нижегородцы с 20 очками остаются на 13-й позиции в таблице.

Следующую встречу (6+) подопечные Алексея Шпилевского проведут дома. 5 апреля "Пари НН" примет "Ростов".

Ранее стал известен календарь матчей "Пари НН" на остаток сезона.

Новости по теме
20 марта 2026 09:27
Минспорта проверяет любительскую лигу после травм на матчах в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 10:33
Олег Макеев вновь возглавил нижегородский частный ФК "Победа"
