"Пари НН" всухую и разгромно проиграл "Краснодару"

Футболисты "Пари Нижний Новгород" крупно уступили в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. В Краснодаре нижегородцы проиграли лидеру чемпионата со счетом 0:5.

Уже к 12-й минуте "Краснодар" вел 2:0, а после перерыва продолжил наращивать преимущество.

Главным героем встречи стал Джон Кордоба. Колумбийский нападающий отправил в ворота гостей четыре мяча. Еще один гол забил нижегородец Никита Кривцов.

Во втором тайме "парижане" получили право на пенальти, однако Даниил Лесовой не сумел его реализовать.

После этого тура нижегородцы с 20 очками остаются на 13-й позиции в таблице.



Следующую встречу (6+) подопечные Алексея Шпилевского проведут дома. 5 апреля "Пари НН" примет "Ростов".

