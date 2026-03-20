Минспорта проверяет любительскую лигу после травм на матчах в Нижнем Новгороде Спорт

Министерство спорта Нижегородской области начало внутреннюю проверку после двух серьезных травм, произошедших на матчах любительской футбольной лиги. Об этом сообщил министр спорта Дмитрий Кабайло в своем телеграм-канале.

По его словам, в ведомство поступает большое количество жалоб от участников соревнований. Люди указывают на то, что на играх нет должного медицинского сопровождения.

"Врачи должны быть на всех спортивных мероприятиях. И их присутствие - ответственность организаторов, которую категорически нельзя игнорировать. Уже связались с руководителем лиги. Проводим внутреннюю проверку", - подчеркнул Кабайло.

Если будут выявлены нарушения и организаторы откажутся устранить их к следующим матчам, регион может отказать в предоставлении площадки для проведения игр.



Кроме того, в ближайшее время планируется внеплановая встреча с представителями федераций, на которой организаторам вновь напомнят об их ответственности. Министр подчеркнул, что даже если турнир не является официальным и не включен в календарный план Минспорта, как в случае с любительской футбольной лигой, безопасность участников должна быть обеспечена на максимальном уровне.

Глава ведомства также сообщил, что поддерживает связь с матерью девушки-фотографа, пострадавшей во время одного из матчей. Семье уже передали помощь и готовы помочь дополнительно, если это потребуется. С травмированным футболистом также планируют связаться. Обе ситуации находятся на контроле.

Напомним, 15 марта на стадионе "Северный" в Автозаводском районе во время игры один из футболистов в игровом эпизоде столкнулся с девушкой, находившейся у кромки поля и снимавшей матч. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.