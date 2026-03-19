Олег Макеев вновь возглавил нижегородский частный ФК "Победа" Спорт

Частный футбольный клуб "Победа" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Евгением Чернухиным и его тренерским штабом. В клубе поблагодарили специалиста за проделанную работу, вклад в развитие команды и профессионализм, проявленный в период совместной деятельности, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

Новым главным тренером назначен Олег Макеев.

Как пояснил президент клуба Вадим Галицкий, ранее была достигнута договоренность: если Чернухин получит предложение от команды из более статусной лиги, клуб не станет препятствовать его уходу. В итоге специалист принял приглашение войти в тренерский штаб саратовского "Сокола", выступающего в Первой лиге.

Чернухин возглавлял команду около двух месяцев.

Олег Макеев уже работал с "Победой" и хорошо знаком с большей частью футболистов. По словам руководства, это позволит не тратить время на адаптацию, что особенно важно на финишном этапе подготовки к старту сезона.

В настоящее время стадион "Северный" проходит процедуру сертификации. Ближайший домашний матч (0+) запланирован на 5 апреля. В этот день нижегородская команда сыграет против "Носты".

