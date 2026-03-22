Мошенники стали использовать схему с обратным звонком для кражи денег

В России зафиксирована новая мошенническая практика, при которой злоумышленники пытаются похитить деньги граждан с помощью так называемого "обратного звонка".
По данным ведомства МВД, предоставленным ТАСС, преступники рассылают сообщения через СМС, мессенджеры или электронную почту. В них говорится о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуги" и необходимости срочно принять меры.
Далее жертву убеждают, что для защиты учетной записи нужно связаться со службой поддержки по номеру телефона, указанному в сообщении. Таким образом человека подталкивают самостоятельно выйти на связь с мошенниками.
В полиции пояснили, что в ходе разговора злоумышленники используют методы социальной инженерии. Их цель — получить от жертвы код подтверждения для доступа к аккаунту на "Госуслугах", а также данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию.
В ведомстве рекомендуют не реагировать на подобные сообщения и не перезванивать по указанным номерам. Там подчеркнули, что сотрудники государственных и финансовых организаций не просят граждан связываться с ними через мобильные телефоны.
Ранее выяснилось, что мошенники стали маскировать вирусы под "полезные" материалы (бесплатные электронные книги, гайды и проч.). После открытия или скачивания такого файла злоумышленники могут получить полный удаленный контроль над устройством. Таким образом они получают доступ к банковским приложениям пользователя, СМС-сообщениям и управлению телефоном.
