Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра Тужилина

Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского минэкологии Владимира Тужилина, сообщили в пресс-службе областного правительства 19 марта.
Нижегородцев просят проявлять бдительность и осторожность. При получении подобных сообщений важно не вступать в переписку, сразу блокировать аккаунт. Также рекомендуется сигнализировать о случившемся в службу поддержки мессенджера.
Напомним, что ранее аферисты подделали аккаунты главы регионального управления МВД Юрия Арсентьева и главы администрации Автозаводского района Александра Нагина.
