Знакомство в сети обернулось для нижегородской студентки потерей 2,5 млн

В Нижнем Новгороде 26-летняя студентка медицинского колледжа стала жертвой мошенников и лишилась более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

С заявлением о мошенничестве девушка обратилась в отдел полиции № 2 Управления МВД России по Нижнему Новгороду. По ее словам, на сайте знакомств она познакомилась с мужчиной, который представился брокером.

В течение месяца собеседник убеждал ее заняться инвестициями в криптовалюту, обещая высокий доход при отсутствии финансовых рисков. Поверив этим заверениям, нижегородка оформила кредит на 1 285 000 рублей и вместе с личными сбережениями в размере 1 265 000 рублей перевела деньги на указанный счет.

После перевода средств обещанной прибыли она не получила. Попытки связаться с собеседником результата не дали — он перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Общая сумма ущерба составила 2 550 000 рублей. В настоящее время ведется следствие.

Ранее мы рассказывали о 72-летней жительнице Нижегородской области, которая добровольно отдала мошенникам 13 млн рублей. 

