Пенсионерка из Сарова лишилась 8 млн рублей после общения с мошенниками

Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Пенсионерка из Сарова лишилась почти 8 млн рублей из-за мошенников

В Сарове возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвой которого стала 71-летняя местная жительница. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, пенсионерка обратилась в дежурную часть и заявила о хищении всех своих сбережений. Общий ущерб составил около 8 млн рублей.

С конца января по начало марта текущего года неизвестный связывался с потерпевшей по телефону и, действуя по схеме дистанционного мошенничества, вводил ее в заблуждение. Злоумышленник убедил женщину, что для защиты средств необходимо перевести деньги на "безопасный счет".

Собеседник утверждал, что это поможет предотвратить несанкционированные операции и обеспечить дополнительную защиту банковских счетов, а также пообещал вернуть деньги.

Сначала пенсионерка передала мошеннику 3,5 млн рублей. Затем в течение нескольких недель она продолжала переводить средства, следуя его указаниям. Для этого женщина использовала банкоматы различных банков на территории Нижегородской области.

В итоге общая сумма ущерба составила 7 695 000 рублей, что относится к особо крупному размеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что мошенники в России стали использовать схему с обратным звонком для кражи денег. 

