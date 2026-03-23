В Госдуме назвали признаки мошенничества при покупке Telegram-каналов Происшествия

В России фиксируется рост случаев мошенничества, связанных с продажей Telegram-каналов. Злоумышленники предлагают потенциальным покупателям "выгодные сделки", убеждают перевести деньги заранее, после чего прекращают связь и не передают права администратора.

Как отмечают специалисты, мошенники активно используют психологическое давление и манипуляции. Они обещают "живую аудиторию" и быструю окупаемость, стараются вызвать доверие через неформальное общение, а также отказываются передавать права первыми. Часто злоумышленники просят "поставить себя на место продавца", переводят разговор на личные темы или предлагают отправить деньги на сторонние счета.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что подобные схемы становятся все более изощренными.

"Мошенники активно используют доверие пользователей и играют на желании быстро заработать. Покупка Telegram-каналов — это одна из серых зон цифровой экономики, где отсутствуют четкие гарантии и механизмы защиты сделки", — отметил он.

По словам парламентария, любые попытки продавца уклониться от прозрачной передачи прав администратора следует воспринимать как серьезный сигнал риска. Он подчеркнул, что такие фразы, как "я не могу передать права первой", "давайте доверять друг другу", а также просьбы перевести деньги на чужие счета являются прямыми признаками мошенничества.

"В таких случаях единственно правильное решение — немедленно прекратить общение", — подчеркнул политик.

Он также обратил внимание, что злоумышленники все чаще применяют элементы социальной инженерии, пытаясь выстроить личный контакт с потенциальной жертвой и снизить критическое восприятие ситуации.

В целях безопасности гражданам рекомендуют не переводить деньги до фактической передачи прав администратора, избегать сделок вне официальных площадок и без гарантий, проверять историю канала и его аудиторию, а также игнорировать предложения с подозрительно выгодными условиями и прекращать общение при первых признаках манипуляций.

"Цифровая грамотность сегодня — это не просто навык, а необходимое условие безопасности. Чем раньше человек распознает признаки обмана, тем меньше шансов у мошенников реализовать свою схему", — заключил депутат.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали использовать схему с обратным звонком для кражи денег.