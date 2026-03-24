Дворец спорта "Нагорный" продолжит функционировать как ледовая арена Спорт

Дворец спорта "Нагорный" продолжит работу в формате ледовой арены и пространства для культурных событий даже после запуска нового Ледового дворца на Стрелке. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональное министерство спорта.

В ведомстве отметили, что объект активно задействован и в текущем спортивном сезоне. На его базе проходят тренировки нижегородских хоккейных команд, а также спортсменов школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта. Кроме того, в расписании предусмотрены различные спортивные и культурные мероприятия.

Ранее о дальнейшей судьбе Дворца спорта на проспекте Гагарина высказался губернатор Глеб Никитин. Он подчеркнул, что зданию требуется реконструкция, и в ближайшие годы планируется разработать проект. По словам главы региона, "Нагорный" нуждается не только в техническом обновлении, но и в восстановлении своего исторического облика.

Свою позицию озвучил и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в интервью НИА "Нижний Новгород". Он отметил, что, несмотря на серьезную нагрузку, "Нагорный" функционирует максимально эффективно и продолжает выполнять поставленные задачи.

Также министр сообщил, что на период ремонта во Дворце спорта имени Коноваленко хоккейный клуб "Торпедо-Горький" будет базироваться в "Нагорном".