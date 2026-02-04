В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Спорт

Нижегородское "Торпедо" начнет сезон 2026/2027 на новой арене на Стрелке

04 февраля 2026 10:30 Спорт
Нижегородское Торпедо начнет сезон 2026/2027 на новой арене на Стрелке

Фото: Александр Воложанин

"Торпедо" готовится к переезду на новую домашнюю арену. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в эфире программы "Есть тема" (16+) на телеканале "Матч ТВ".

По словам главы региона, КРК "Нагорный" давно не справляется с наплывом болельщиков: все матчи проходят при полных трибунах, а спрос на билеты остается высоким. 

Никитин подчеркнул, что строительство нового Ледового дворца на Стрелке практически завершено. Сейчас объект готов на 99,9%, остались лишь финальные штрихи..

При этом сроки переезда будут определяться самим клубом, однако губернатор заверил, что "Торпедо" начнет следующий сезон уже на новой площадке.

Ранее генеральный директор ЦУРС Максим Гафуров уточнял, что крайним сроком переезда команды можно считать март 2026 года. По его словам, сроки были увеличены из-за необходимости корректировки крупных инфраструктурных элементов, не предусмотренных в первоначальном проекте.

Гафуров также не исключил, что клуб может не успеть сменить арену до завершения текущего сезона. В этом случае решение будет приниматься в сотрудничестве с руководством команды и главным тренером.

Напомним, строительство арены стартовало в 2022 году. Изначально планировалось завершить объект в 2024 году однако открытие было перенесено на 2026. В период с 2026 по 2028 годы на завершение работ планируется направить дополнительно 4,6 млрд рублей.

В июле 2025 года новому Ледовому дворцу был присвоен официальный адрес — улица Стрелка, 11.

Кроме того, губернатор прокомментировал возможность проведения на новой арене международных матчей.

