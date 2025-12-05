Дмитрий Кабайло: "Всегда хочется большего" Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Полтора года на посту министра спорта, недавняя государственная награда и амбициозный план по превращению Нижегородской области в территорию, доступную для спорта 24/7. Он сам бегает марафоны, играет в баскетбол до 11 вечера, а на работу ходит… на стадион.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Полина Зубова поговорила с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло не только о новых объектах и медалях, но и о поиске нового "дома" для ведомства, личной ответственности в работе и о том, каким еще видом спорта он мечтает заняться всерьез.

— Дмитрий Сергеевич, вы один из самых молодых министров в нижегородском правительстве. И вообще относитесь к молодежи согласно данным ВОЗ (по обновленной классификации ВОЗ от 2025 года, к молодежи относятся люди в возрасте от 18 до 44 лет. — Прим. ред.). Какое приоритетное направление развития спорта в регионе вы бы отметили как представитель современной молодежи?

— Давайте начну с того, что есть задачи, которые ставит нам президент РФ: к 2030 году до 70% увеличить долю систематически занимающихся физкультурой и спортом. Конечно, не только молодежи, а вообще жителей всех возрастов. Так что в целом развитие массового спорта и инфраструктуры – это очень важно.

Возвращаясь к вашему вопросу. Сначала отвечу как министр, а потом — как представитель молодёжи. Конечно, первое – это проведение большого количества массовых мероприятий, в которых можно принять участие. С каждым годом количество занимающихся и принимающих участие в наших забегах, заплывах и других массовых мероприятиях растет, потому что многие готовятся к тому или иному старту и начинают заниматься спортом — друзья побежали, в компании побежали, и я побежал. Для этого мы работаем с корпорациями и информационным полем.

Следующее – это развитие инфраструктуры для занятий спортом. Мы строим новые спортобъекты — и специализированные, и многофункциональные, устанавливаем в муниципалитетах лыжные базы, открываем плоскостные площадки. Например, ФОКи в Нижнем и других крупных городах у нас загружены на сто процентов. В районах тоже ведется работа — у нас есть объекты, где можно и поплавать, и покататься на коньках. Отдельно коммуницируем и коллаборируемся с фитнес-клубами по разным направлениям.

Прорабатываем и вопрос открытия школьных стадионов для жителей в рамках федеральной программы "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". С запросами об открытии школьных стадионов обращались и ко мне, и в министерство образования и науки региона, и в Народный фронт. Сейчас школьные стадионы закрыты для жителей, на них невозможно заниматься в связи с требованиями безопасности, хотя в основном школы находятся в густонаселенных районах и тех площадок, которые есть, не всегда хватает. Мы такую возможность для граждан сейчас прорабатываем в рамках пилотного проекта.

Также одно из приоритетных направлений – цифровизация. Уже сейчас вместе с Минцифры региона мы внедряем систему онлайн-записи в государственные и муниципальные ФОКи, чтобы сделать процесс максимально удобным для жителей.

Это я отвечал, как министр. А как человек, регулярно занимающийся спортом, считаю, что это дает, во-первых, энергию. Во-вторых, давно доказано, что люди, занимающиеся спортом, более эффективны, и у них больше сил.

Ведем работу и с подрастающим поколением. Стараемся сформировать у ребят понимание: тем, кто не занимается спортом, с возрастом сложнее поддерживать здоровье, но это можно предотвратить, занимаясь даже не обязательно спортом – физической культурой и, желательно, с как можно с более раннего возраста. Поэтому уже в 18 лет стоит формировать привычки, которые обеспечат качество жизни в 45.

— Тогда к вам два вопроса: как к министру и как к представителю молодежи. Вы упомянули про проект "НаШстадион", который недавно представили на заседании комиссии Госсовета РФ. Хотелось бы подробнее узнать, как это будет работать.

— Всё просто. Сегодня школы действуют в рамках строгих требований по антитеррористической и общей безопасности. И, конечно, директорам приходится ограничивать доступ на школьные территории, чтобы выполнить все требования. Мы вместе с Минобрнауки и муниципалитетами начали искать решения, которые позволят открыть школьные стадионы для жителей, не нарушая при этом требований безопасности.

Решение оказалось достаточно простым. Первое – нужно обеспечить безопасность. Организовать такой доступ на школьный стадион, при котором человек не сможет попасть внутрь самого учебного заведения. Это реализуется с помощью систем контроля прохода, как, например, на футболе. Вот вы приходите на матч и проходите через турникет, через который можно пройти только по одному и предъявив куар-код. Так и здесь: такая система позволяет не просто ограничить доступ, но и идентифицировать каждого, кто заходит.

Второй момент – инфраструктура. В отличие от дворовых площадок, школьные стадионы уже обслуживаются: на территории присутствует персонал, есть возможность оперативно устранить неисправности, привести территорию в порядок. Кроме того, установка камер видеонаблюдения поможет контролировать объект. Мы будем видеть, что происходит на территории и количество занимающихся на объекте.

— В первую очередь это школьный стадион – там проходят занятия. Будут ли установлены какие-то временные рамки для посещения стадионов "нешкольниками"?

— Да, именно поэтому внедряется электронная система контроля доступа. Например, если занятия школьников проходят до 14:00, электронный допуск на спортплощадку жители в это время оформить просто не смогут. Такая система формирует единый контур безопасности, где все элементы работают в связке.

"Задумывался о прыжке с парашютом"

— И мой второй вопрос, как к представителю спортивной молодежи. В рамках своей деятельности вы сами принимаете участие в разных мероприятиях. Например, мы регулярно видим вас на забегах. А если порассуждать. Каким видом спорта вам хотелось бы заняться еще?

— Я искренне поддерживаю нашу команду "Торпедо". Мне и самому хотелось бы позаниматься хоккеем. На коньках стою. Правда, пока не так хорошо, как хотелось бы. Сейчас не удается выделить время на регулярные тренировки, но в перспективе планирую присоединиться и к этому виду спорта. Тем более что хоккей в нашем регионе активно развивается. Многие мои друзья занимаются им, всегда зовут к ним присоединиться. Кстати, у нас есть и отличная хоккейная команда правительства, в состав которой входят замгубернатора и министры.

— Насколько знаю, вы уже играли за команду правительства.

— Мы играли в следж-хоккей. Это сложно назвать профессиональной игрой – дети нас обыграли всухую (смеется. — Прим. ред.). Да, в рамках мероприятий я вставал на коньки, но это не тренировки. Это было, скорее, попыткой вспомнить, что я умел в детстве. А вот в команде правительства по хоккею в одном матче был тренером.

— А что насчет экстремальных видов спорта? Недавно в Нижний Новгород приезжала Светлана Капанина (самая титулованная летчица мира, семикратная чемпионка мира по высшему пилотажу среди женщин. — Прим. ред.). Меня ее рассказ очень впечатлил.

— Да, очень содержательно поговорили со Светланой. Конечно, чтобы садиться в самолет, нужно максимально проверить свое здоровье, потому что пилоты испытывают суперсерьезные перегрузки. Часто задумывался о прыжке с парашютом. Наверное, когда-то к этому приду. А так, мне кажется, пока достаточно тех видов спорта, которыми я уже занимаюсь.

— Давайте поговорим про цифры. В одном из интервью вы говорили, что в 2024 году нижегородские спортсмены завоевали 5903 медали, из них 459 на международных стартах. А какой "улов" в этом году?

— Год мы еще не закончили. До конца декабря будет еще много соревнований, именно в зимних дисциплинах. Но я уверен, что количество медалей будет примерно на уровне прошлых лет. Поскольку нас постепенно начали допускать до международных соревнований, международных медалей, наверное, будет чуть больше, чем в том году. Окончательные итоги подведем позже.

В любом случае, год получился довольно хорошим. Не всегда количество показывает качество, но в 2025 году именно качественных медалей тоже много. Мы очень гордимся нашими ребятами, которые выиграли "Золотую шайбу" - золото у команд "Металлург" из Выксы и "Красные Крылья (Нижний Новгород), серебро у нижегородской "Юности". Это вообще самый массовый детский турнир по хоккею, который есть.

Успешно выступили и наши фехтовальщики. Александр Керик завоевал золотую медаль на первенстве Европы и серебряную — на первенстве мира. Буквально на днях наш боксер до 71 килограмма, Сергей Колденков взял серебро на чемпионате мира в Дубае. А в подсчете медалей наших спортсменов по муайтай я уже и вовсе сбился. Их очень много! В том числе на первенстве и чемпионате мира. Нижегородские паралимпийцы, как обычно, завоевывают огромное количество медалей в рамках тех дисциплин, которыми они занимаются. Чемпионка в настольном теннисе Элизабет Абраамян опять доказала свою состоятельность на международной арене.

Перечислять можно много, но главное — эти примеры демонстрируют, что качество выступлений наших спортсменов растет, даже если общее количество наград в отдельных видах спорта остается стабильным.

"Хочется больше медалей"

— Каким 2025 год выдался для спортивного Нижнего и лично для вас?

— Рабочим, тяжелым. Конечно, всегда хочется большего — больше медалей, больше побед. Но это спорт, и бывает по-разному. К примеру, пятое место на играх Александра Невского — хорошо это или недостаточно? Я считаю, что наши ребята выступили достойно — среди 74 субъектов заняли пятое место. Я встречался с ними, поблагодарил лично. В следующем году рассчитываем на медали.

Развиваем множество проектов, видим увеличение количества участников в массовых мероприятиях. Провели более 1200 мероприятий, некоторых из которых давно или вообще никогда в Нижнем не было. Например, около ФОКа "Мещерский" прошел этап Российской суперэндуро серии, провели медиабаскетбол, который сейчас очень популярен и собрал огромное количество людей. В этом году были и новые форматы забегов, включая экстремальные. Наконец впервые за 15 лет провели велозаезд по Нижнему Новгороду, на который было огромное количество запросов.

Также увеличиваем количество занимающихся физкультурой и спортом детей, открываем новые объекты. В этом году – Центр бокса в Городце, 10 модульных лыжных баз и 13 площадок ГТО в муниципалитетах, "умную" спортплощадку в Дзержинске. Те объекты, что открылись в конце 2024 года, в этом году уже обросли жизнью: центр адаптивных видов спорта "Парус" в Дзержинске, единственный в Нижегородской области крытый футбольный манеж на Бору. Разумеется, ждем открытия Ледовой арены на Стрелке.

Если говорить про профессиональные клубы, то здесь есть куда стремиться. Мы видим, как играет ХК "Торпедо" сейчас. Они показывают очень хорошую игру, даже с точки зрения мотивации и желания. Волейболисты "Горького" начали играть в новом формате. Баскетболисты, несмотря на определенные кадровые вопросы и травмы, буквально недавно отличные матчи выигрывали. Да, футбольный клуб требует определенной трансформации, которая сейчас и происходит. В общем и целом, кредит доверия большой.

Главное, что даже в довольно непростой, с финансовой точки зрения, год для Нижегородской области, мы сохраняем действующие подходы к развитию спорта. Еще раз повторюсь: есть куда двигаться и мы делаем все возможное, чтобы это движение вперед не остановилось.

"Все хотят в Нижний"

— Действительно, Нижегородская область провела очень много новых мероприятий. А что бы ещё хотелось принять? Вот, допустим, летом организаторы "Матча года" (6+) между звёздами КХЛ и НХЛ говорили, что рассматривают Нижний как возможную площадку, когда откроется Ледовая арена.

— Много всего хотелось бы. Каждый день приходит огромное количество запросов. Я в Москве встречаюсь со представителями многих всероссийских спортивных федераций – и все хотят в Нижний. Во-первых, мы уже показали крутое синергию с точки зрения спортивного туризма, у нас есть, что посмотреть, где комфортно разместиться. Во-вторых, удобная транспортно-логистическая развязка - от Москвы до Нижнего всего четыре часа пути. Запросов много, но мы подходим к выбору мероприятий взвешенно: проводим чемпионаты и кубки России, другие федеральные и межрегиональные мероприятия, памятные турниры в честь выдающихся спортсменов региона.

По Ледовой арене ожидаемо огромное количество запросов. Но для начала надо ввести арену в эксплуатацию и отработать механизмы ее эффективного использования. После этого можно будет говорить уже о проведении каких-то крупных мероприятий здесь.

— Мне кажется, что Нижегородская область ещё интересна тем, что у нас действительно много сейчас новых спортивных объектов. И вот тут хотелось бы поговорить про Ледовую арену на Стрелке! Вы сами не раз бывали на объекте. Как впечатления? Что эта арена даст региону?

— О том, что нужна такая арена, говорилось еще 20-30 лет назад, потому что мы хоккейный город. Конечно, Дворец спорта "Нагорный", в котором сейчас играет "Торпедо", требует реконструкции и ремонта, так как он очень интенсивно эксплуатируется. Спасибо сотрудникам дворца, благодаря их работе площадка функционирует практически без выходных: хоккей, баскетбол, концерты, а еще тренировки нашей школы по ледовым видам спорта. Несмотря на колоссальную загрузку, "Нагорный" работает на всю тысячу процентов и пока выполняет свои задачи.

Как я уже сказал, есть нехватка льда в области. Например, я занимаюсь баскетболом, выхожу из ФОКа "Мещерский" в 11 вечера, а хоккеисты-любители только идут на тренировку. Это наглядно демонстрирует и востребованность ледовых видов спорта, и дефицит инфраструктуры.

Здорово, что на новой арене будет плюс три ледовых площадки. Уверен, это разгрузит и ФОКи, и "Нагорный", где появится больше времени для нехоккейных секций. Сейчас в "Нагорном" время для отделений фигурного катания и шорт-трека ограничено. При этом не в каждом ФОКе возможно заниматься, например, шорт-треком - он требует специальных условий, нужно выставлять маты, потому что скорость у спортсменов довольно высокая.

Основная команда "Торпедо" и "Чайка" переедут на новую Ледовую. В рамках коллаборации и взаимодействия новые ледовые площадки будут загружены на сто процентов, в том числе и детской школой "Торпедо". Так что очень ждем открытия арены. Масштаб феноменальный! Это крупнейший строящийся сейчас в России ледовый объект. Он очень сложный в инженерном плане, поэтому здесь нужен правильный подход в рамках пусконаладочных работ, которые сейчас и ведутся.

— Да, Глеб Сергеевич подробно затронул эту тему на прямой линии. Но у нас остается ещё "Торпедо-Горький", который сейчас базируется во Дворце спорта имени Коноваленко. Ранее обсуждалось, что его также планируется закрыть на ремонт. У нас получается такая ситуация: и "Нагорный", и "Коноваленко" в ближайшее время нужно ремонтировать. Как это вообще будет проходить?

— Это всё можно выстроить. Мы не закрываем объекты прямо завтра. И в "Коноваленко", и в "Нагорном" еще надо провести экспертизы, подготовить проекты. Уверен, что всё это мы сделаем системно. Команда "Торпедо-Горький" пока останется в "Нагорном". Дальше будем это сегментировать и синхронизировать. В любом случае мы понимаем, как это делать: можно не закрывать объекты полностью, начинать с частичного объёма работ.

— А что насчет детских спортивных школ? Недавно у "Торпедо" открылось второе отделение в "Нагорном". Переедет ли филиал на Ледовую арену или же останется там?

— Этот вопрос мы пока обдумываем. Скорее всего, будет открыта еще одна секция. У нас есть школа на Автозаводе, в верхней части города – площадка "Нагорного" и теперь будет еще инфраструктура на Стрелке. Сейчас мы в рамках этого коммуницируем. Но детская школа точно будет, это даже не обсуждается, так как это основа для дальнейшего развития.

"Нам нравится "жить" на Мещере"

— Мы находимся на "Совкомбанк арене", где "проживает" министерство спорта. Давно обсуждается, что вы хотите съехать отсюда, но альтернативной локации и точных сроков пока нет. Где бы хотелось базироваться?

— Нам очень нравится "жить" на Мещере, потому что здесь колоссальное сосредоточение спортивных объектов: Ледовая арена, футбольная арена, ФОК "Мещерский", спортивная школа "Мещера", близко до Борской базы. Для нас это идеальное место. В любом случае в обозримом будущем мы планируем переехать, но будем искать место где-то здесь, поблизости.

— Ледовая арена, например?

— Там все уже распределено, ну и это будет примерно то же самое, что мы находимся здесь, с теми же ограничениями. Арена не рассматривается.

— Ограничения – это основная причина для переезда?

— Помимо ограничений, нужно понимать, что стадион всё же является спортивным объектом, а для работы государственного учреждения необходимо предусмотреть кабинеты для сотрудников, архивы, места для хранения документации, отдельные помещения для тех или иных вещей. Понятно, что перестроить здание под наши нужды невозможно. К сожалению, сотрудники также сталкиваются с определенными ограничениями. Поэтому минусов в нахождении на стадионе значительно больше, чем плюсов.

"Спорт не заканчивается матчами"

— Ваша деятельность подразумевает постоянное посещение спортивных мероприятий. С таким загруженным графиком как часто удается ходить на матчи наших клубов не по работе?

— Да, получается, что даже если не по работе, все равно чувствуешь себя на работе. Поэтому стараюсь посещать системно, но из‑за плотного графика не всегда удаётся все охватить — приоритетом остается работа в министерстве. Хотя регулярно бываю на матчах всех наших клубов. И спорт же не заканчивается матчами: в выходные проходит огромное количество чемпионатов, кубков и локальных соревнований по разным видам спорта, массовых мероприятий, на которых тоже стараюсь присутствовать.

Летом во многих сам принимаю участие. Да и зимой тоже. Это помогает мне оценить уровень проведения мероприятий и со стороны министерства, и со стороны участников, пообщаться со спортсменами и любителями, получить от них обратную связь.

— А если бы все профессиональные клубы играли в один вечер, и этот вечер у вас был свободный...?

— Такое бывает иногда (смеется. — Прим. ред.).

— И все же. На какой матч вы бы пошли?

— Нельзя ответить однозначно, потому что есть разные категории и уровни соперников. Наш губернатор тоже очень любит спорт и посещает тоже огромное количество матчей. Всё зависит от текущего календаря игр и состава участников. Кроме того, на матчи приезжают коллеги из других регионов, в перерывах иногда проводим рабочие встречи. Наверное, однозначно не отвечу.

— Хочу поговорить о резонансной истории, которая произошла в СШОР по современному пятиборью и конному спорту имени Сои этой весной. Вы тогда много высказывались в своём телеграм-канале, ездили туда, чтобы разобраться. Почему так близко приняли это к сердцу?

— Ситуация получила широкий общественный резонанс. Было важно оперативно разобраться в произошедшем и донести достоверную информацию. Буквально уже через два часа после выхода публикации, я был там для того, чтобы оценить ситуацию и дать понятную позицию. Потому что уже началось искажение фактов и чуть ли не самосуд над девочками, которые это сделали. Сразу взял ситуацию на контроль.

Мы максимально досконально разобрались. Слава богу, ни с детьми, ни с лошадью не произошло беды. И на следующий день, когда я приехал в школу, Иоланта была в хорошем состоянии и на тренировке. Правда, те, кто хотел помочь, навезли ей кучу еды, после чего у неё чуть ли не открылся сахарный диабет.

Я не стал дополнительно акцентировать внимание на этой теме дальше, потому что она уже получила широкий резонанс. Встречался с родителями, объяснял свою позицию, что за каждый поступок нужно нести ответственность. Родители с этим согласились, девочки раскаялись. В школе они больше не тренируются. История завершилась логически, и, на мой взгляд, конструктивно.

— Да, какая-то ответственность для них наступила: они были отчислены и даже раскаялись. Но какова вероятность того, что они не пойдут в другую школу и не поступят так же? Не следовало ли привлечь их к ответственности?

— Мы действовали в рамках закона, обратились во все инстанции. Мы не правоохранительный орган. На данный момент, насколько я помню, правоохранители закрыли дело, проанализировав все обстоятельства. Это я комментировать не могу и не буду. Мы со своей стороны все необходимые заявления подали для того, чтобы была проведена проверка, и она состоялась.

— По-вашему, как выстроить работу, чтобы таких случаев издевательств над животными (и людьми) не было?

— Будем надеяться, что подобные инциденты не повторятся. Если говорить глобально, то первое – это воспитание в семье. Второе, в рамках наших государственных спортивных учреждений мы сейчас прорабатываем ввод должности спортивного психолога. Мы заключили трехстороннее соглашение с городской администрацией и ННГУ имени Лобачевского о реализации стратегии психологического сопровождения отрасли физкультуры и спорта. Спортивные психологи, которые будут общаться с детьми-спортсменами, смогут на ранних стадиях выявлять признаки агрессии, депрессивных или иных эмоционально нестабильных состояний у детей и своевременно дать сигнал.

Мы в этом направлении со своей стороны уже работаем. Естественно, здесь огромная задача ложится и на тренеров, с которыми также запланирована работа в рамках стратегии. В государственных школах выстроена системная работа по профилактике подобных ситуаций. Работаем в этом направлении и с частными клубами, но тут все чуть сложнее. Контроль частных клубов требует совершенствования федерального законодательства, и эта работа на уровне Минспорта РФ уже ведется.

Я на такие ситуации всегда реагирую в своем телеграм-канале, не боюсь об этом говорить, чтобы родители понимали и знали, на что надо обращать внимание при выборе спортивной секции для ребенка, при оценке его поведения и его окружения.

"Исключить переходы спортсменов в другие регионы невозможно"

— Как в регионе происходит мониторинг и предотвращение оттока талантливых спортсменов в другие регионы/ клубы? Какие стимулы вы даете, чтобы удерживать их?

— Вопрос сложный. В Нижнем Новгороде есть Центр спортивной подготовки. У нас довольно хорошие условия, и даже некоторые спортсмены из Москвы переходят к нам. Может быть в столице больше денег, но у нас - индивидуальный подход. Мы всех спортсменов знаем, мы их ведем и помогаем с базовыми вещами. У нас есть выплаты за спортивные результаты, стипендии, мы также помогаем им определить вектор, куда двигаться дальше и как.

Естественно, есть понятие двойного зачета, но для нас важно, чтоб в этом случае первым регионом была Нижегородская область. С некоторыми спортсменами нам приходиться иногда расставаться. Конечно, жалко, но бывает, что где-то предлагают условия, которые им больше подходят в этот момент жизни.

Если говорить про командные виды спорта, то здесь выстроена системная подготовка. В футболе есть специализированная академия футбола, СШОР-8, по которым мы понимаем вектор спортсмена. В хоккее у нас вообще связка: детский спорт - "Чайка" - "Горький" -"Торпедо", то есть вектор более чем понятен. В баскетболе, волейболе, футзале, хоккее с мячом тоже есть и молодежные команды, и специализированные СШОРы, детские секции.

Наши спортсмены обучаются в училище олимпийского резерва. Полностью исключить переходы спортсменов невозможно. Это мировая тенденция. В России даже из Москвы и Санкт‑Петербурга атлеты уходят в другие регионы. Тем не менее мы последовательно работаем над улучшением условий. Например, увеличили выплаты за результат, расширили перечень стартов, за призовые места на которых положены выплаты спортсменам и тренерам. В два раза повысили стипендии.

— Вы упомянули про академии. В целом в регионе очень сильная спортивная академия, и зачастую молодые ребята приезжают к нам, чтобы в будущем начать тут свою профессиональную карьеру. Рассматривается ли в перспективе развитие системы других клубов как "Торпедо", чтобы воспитанники нашей школы продолжали играть в основной команде?

— Рассматриваем, разумеется. Вопрос требует довольно большого финансирования, если делать именно интернаты. Но это позволит привлечь больше спортсменов в регион. Здесь палка о двух концах: хочется развивать в первую очередь своих спортсменов, но талантливых спортсменов из других регионов тоже полезно привлекать.

Поэтому аккуратно к этому двигаемся. Вообще это идеальная история, когда у каждого клуба есть интернат с единой базой. Однако тут не только наши желания нужно брать в расчет, но и планомерное создание инфраструктуры, возможности финансирования и ключевые приоритеты в конкретный период времени.

"На очереди — модернизация школы гребли"

— В развитии региона мы во многом равняемся на столицу. А на кого ориентируется нижегородский спорт? Есть ли у нас такой ориентир, или мы идем своим путем?

— Мы идем по своему пути. Недавно я участвовал в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт". На нем мы, как всегда, затрагивали ключевые приоритеты и проблемы отрасли. Так вот у всех все регионов по-разному: системы финансирования, количество и качество государственных и муниципальных объектов, объемы поддержки спортсменов.

Но есть общий вектор – увеличение количества занимающихся и повышение уровня удовлетворенности условиями для занятий физкультурой и спортом (основной наш критерий сейчас). Регионы к этому идут через наращивание спортивной инфраструктуры, а все остальное – это абсолютно разные вещи. Поэтому здесь нет таких ориентиров.

В Москве огромное количество частных спортивных инвесторов. Там как на дрожжах растут частные объекты. У нас тоже есть спортивные инвесторы, которые постепенно заходят в регион, и в том числе московские и питерские компании.

— И напоследок. Какие цели ставит министерство спорта на будущее? Что нового планируете?

— Планируем сохранить действующие программы и запустить ряд новых. Сдадим в ближайшей перспективе Ледовую арену. Начнем проектирование уже следующих крупных объектов.

Необходимо решить и ряд приоритетных задач. Например, модернизация школы гребли, потому что в текущих условиях там некомфортно заниматься. И это неправильно. Тоже важная история —легкоатлетический манеж на Автозаводе, который требует серьезной перезагрузки. Естественно, не хватает 50-метровых бассейнов.

У нас есть базовые крупные проекты, к которым надо сейчас постепенно приступать. Реализуем их не быстро, но в любом случае об этом надо думать и делать первые шаги. Ну, и, конечно, мы продолжим заниматься нашей системной работой: поддерживать спортсменов, вовлекать жителей в спорт, следить за работой учреждений и увеличивать их количество.