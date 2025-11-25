Стала известна судьба КРК "Нагорный" после открытия Ледовой арены Спорт

После того как хоккейный клуб "Торпедо" переберется на новую Ледовую арену на Стрелке, КРК "Нагорный" не останется без дела. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 25 ноября.

По его словам, несмотря на переезд главной команды, "Нагорный" продолжит использоваться для спорта. Здесь будет играть команда "Торпедо-Горький", выступающая в Высшей хоккейной лиге. Сейчас фарм-клуб базируется во Дворце спорта имени Коноваленко в Автозаводском районе. Кроме того, арена останется площадкой для тренировок фигуристов и учащихся спортивных школ.

Часть времени на льду смогут проводить и любители. Спрос на доступные катки в регионе по-прежнему высокий, и "Нагорный" поможет частично закрыть этот дефицит.

"Но параллельно надо понимать, что "Нагорный" требует реконструкции. Поэтому в ближайшие годы в обозримой перспективе мы будем заказывать работы по подготовке проекта реконструкции, осмечивать и решать, когда мы будем это делать", — добавил Никитин.

Глава региона подчеркнул, что "Нагорный" нуждается не только в техническом обновлении, но и в возвращении исторического облика.

Напомним, открытие арены на Стрелке перенесено на 2026 года. Сроки переезда хоккейной команды будут определяться с учетом мнения игроков и тренеров.