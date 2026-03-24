Объявлен прием заявок на восьмой поток программы "Архитекторы.рф"

23 марта стартовал отборочный этап на восьмой поток бесплатной лидерской программы «Архитекторы.рф». Участниками проекта вновь станут 100 специалистов из разных регионов страны. Программа реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подать заявку можно до 12 апреля включительно.

Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов подчеркнул символичность проведения проекта в Год единства народов России. По его словам, объединение экспертов различных компетенций позволяет создавать проекты, учитывающие культурные, экономические и природные особенности регионов. Он отметил, что к 2030 году предстоит разработать 200 мастер-планов, и успех этой задачи во многом зависит от профессионализма специалистов отрасли. Также Финогенов выразил уверенность, что участие в программе станет для финалистов важным этапом профессионального роста и откроет новые возможности для развития родных городов.

К участию приглашаются специалисты с российским гражданством, высшим образованием и опытом работы в сфере городского и территориального развития. В отборе могут принять участие не только архитекторы и градостроители, но и представители смежных дисциплин — социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы, а также специалисты в области туризма и коммуникаций.

В 2026 году перечень направлений расширен: к программе смогут присоединиться педагоги, специалисты по прикладной математике, транспортному планированию, филологи и археологи. Полный список специальностей размещен на официальном сайте в правилах отбора.

Изменился и порядок конкурсного отбора. Помимо анкеты и профессионального портфолио, кандидатам необходимо подготовить эссе и предоставить рекомендательные письма.

Участников, успешно прошедших первый этап, пригласят на видеоинтервью, а окончательный состав восьмого потока определит экспертная комиссия.

Финалистов ожидает девятимесячная образовательная программа, включающая очные модули, исследовательские экспедиции по России и зарубежным странам, лекции, тренинги, встречи с экспертами и работу в проектных группах.

За восемь лет реализации проекта его выпускники посетили 65 российских городов и 21 город в девяти зарубежных странах. Профессиональное междисциплинарное сообщество программы насчитывает 727 специалистов.

