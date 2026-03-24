Объявлен прием заявок на восьмой поток программы Архитекторы.рф

Фото: предоставлено организаторами

23 марта стартовал отборочный этап на восьмой поток бесплатной лидерской программы «Архитекторы.рф». Участниками проекта вновь станут 100 специалистов из разных регионов страны. Программа реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подать заявку можно до 12 апреля включительно.

Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов подчеркнул символичность проведения проекта в Год единства народов России. По его словам, объединение экспертов различных компетенций позволяет создавать проекты, учитывающие культурные, экономические и природные особенности регионов. Он отметил, что к 2030 году предстоит разработать 200 мастер-планов, и успех этой задачи во многом зависит от профессионализма специалистов отрасли. Также Финогенов выразил уверенность, что участие в программе станет для финалистов важным этапом профессионального роста и откроет новые возможности для развития родных городов.

К участию приглашаются специалисты с российским гражданством, высшим образованием и опытом работы в сфере городского и территориального развития. В отборе могут принять участие не только архитекторы и градостроители, но и представители смежных дисциплин — социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы, а также специалисты в области туризма и коммуникаций.

В 2026 году перечень направлений расширен: к программе смогут присоединиться педагоги, специалисты по прикладной математике, транспортному планированию, филологи и археологи. Полный список специальностей размещен на официальном сайте в правилах отбора.

Изменился и порядок конкурсного отбора. Помимо анкеты и профессионального портфолио, кандидатам необходимо подготовить эссе и предоставить рекомендательные письма.

Участников, успешно прошедших первый этап, пригласят на видеоинтервью, а окончательный состав восьмого потока определит экспертная комиссия.

Финалистов ожидает девятимесячная образовательная программа, включающая очные модули, исследовательские экспедиции по России и зарубежным странам, лекции, тренинги, встречи с экспертами и работу в проектных группах.

За восемь лет реализации проекта его выпускники посетили 65 российских городов и 21 город в девяти зарубежных странах. Профессиональное междисциплинарное сообщество программы насчитывает 727 специалистов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал третий модуль образовательной программы "Герои. Нижегородская область". 

