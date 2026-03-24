Политика

Нижегородского экс-заммэра будут судить за взятку в 120 тысяч рублей

24 марта 2026 18:04 Политика
Нижегородского экс-заммэра будут судить за взятку в 120 тысяч рублей

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 290 УК РФ, завершено. По данным СК, собрано достаточно доказательств вины фигуранта. Материалы дела с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Нижегородский райсуд. 

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2025 года Егоров, исполняя обязанности первого заместителя мэра, получил через посредника 120 тысяч рублей от представителей коммерческой организации и индивидуального предпринимателя.

За указанное вознаграждение, как полагают правоохранительные органы, чиновник должен был оказать содействие в организации парковочной деятельности на муниципальных земельных участках, а также не предпринимать мер по пресечению незаконной деятельности.

Егорова задержали 2 декабря 2025 года. Вскоре он ушел с занимаемой должности. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Напомним, что предшественник Егорова - Илья Штокман - также находится под следствием по делу о многомиллионной взятке. В поле зрения силовиков попал и его родной брат Михаил Штокман. 

