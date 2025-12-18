Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Обвиняемый во взятке Егоров покинул пост вице-мэра Нижнего Новгорода

18 декабря 2025 11:30 Общество
Обвиняемый во взяточничестве Егоров покинул пост вице-мэра Нижнего Новгорода

Сергей Егоров, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, покинул свой пост. Информация об изменениях в руководстве опубликована на официальном сайте мэрии.

Временно исполняющей обязанности на эту должность назначена Елена Антонова, которая с февраля 2024 года возглавляет департамент экономического развития и инвестиций.

Напомним, 2 декабря Сергея Егорова задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, он получил не менее 120 тысяч рублей за содействие в организации незаконной парковки в городе. Суд избрал для чиновника меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 февраля 2026 года. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Администрация Нижнего Новгорода кадры Назначения
