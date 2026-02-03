Мосгорсуд отказался отпустить брата экс-чиновника Штокмана из СИЗО

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Михаила Штокмана, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки. Об этом говорится в материалах картотеки дел.
Михаил Штокман — брат Ильи Штокмана, бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода. Осенью 2025 года Илья Штокман был задержан по подозрению в получении взятки в размере 55 млн рублей.
Позже стало известно о задержании брата Ильи — Михаила. 17 декабря ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взятке"). Суд постановил отправить Михаила Штокмана в СИЗО до 17 февраля.
Адвокат Михаила подал апелляционную жалобу на решение суда по мере пресечения, указав на отсутствие доказательств, которые подтверждали бы причастность его подзащитного к инкриминируемому ему преступлению. Да и, с его слов, сбежать за границу Михаил не сможет, поскольку загранпаспорт находится у следователя. Потому представитель защиты просил заменить меру пресечения на домашний арест. Но Мосгорсуд остался непреклонен.
Ранее сообщалось, что суд признал законным отказ экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в УДО.
