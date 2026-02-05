Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Происшествия

Бывший вице-мэр Егоров останется под домашним арестом до 1 апреля

05 февраля 2026 16:30 Происшествия
Бывший вице-мэр Егоров останется под домашним арестом до 1 апреля

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров останется под домашним арестом до 1 апреля 2026 года включительно, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного суда. 

Экс-чиновника задержали 2 декабря 2025 года. Он обвиняется в получении взятки за помощь в организации незаконной парковочной зоны на Космической улице. Вскоре после задержания Егоров покинул пост в администрации. 

Напомним, Егоров пришел на пост вице-мэра после ухода Ильи Штокмана, который находится под следствием вместе с братом

Сообщалось также, что экс-главе нижегородского ОНФ Андрею Жильцову продлили арест до 9 марта. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Арест взятка
