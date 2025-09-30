Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Происшествия

Экс-заммэра Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки в 55 млн рублей

30 сентября 2025 10:11 Происшествия
Экс-заммэра Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки в 55 млн рублей

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывшему первому заместителю мэра Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ,  сообщили в пресс-службе СК.

Следствие полагает, что, занимая должность первого заместителя мэра, он получил 55 млн рублей за содействие руководству строительной компании в заключении муниципальных контрактов в статусе единственного подрядчика, последующее покровительство и лояльный контроль исполнения.

Незаконные действия, по версии следствия, выявлены совместно со сотрудниками регионального УФСБ. По месту жительства Штокмана проведен обыск.

Экс-чиновника задержали в Сочи и доставили в Нижний Новгород. 26 сентября Московский райсуд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на два месяца.

Расследование продолжается. Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также проверяются возможные другие эпизоды.

Ранее журналисты выяснили, что Штокман превратил МКД в центре Нижнего Новгорода в трехуровневый коттедж.

Администрация Нижнего Новгорода Взятки Уголовное дело
