Экс-заммэра Нижнего Новгорода обвинили в получении взятки в 55 млн рублей

Бывшему первому заместителю мэра Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе СК.
Следствие полагает, что, занимая должность первого заместителя мэра, он получил 55 млн рублей за содействие руководству строительной компании в заключении муниципальных контрактов в статусе единственного подрядчика, последующее покровительство и лояльный контроль исполнения.
Незаконные действия, по версии следствия, выявлены совместно со сотрудниками регионального УФСБ. По месту жительства Штокмана проведен обыск.
Экс-чиновника задержали в Сочи и доставили в Нижний Новгород. 26 сентября Московский райсуд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также проверяются возможные другие эпизоды.
Ранее журналисты выяснили, что Штокман превратил МКД в центре Нижнего Новгорода в трехуровневый коттедж.
