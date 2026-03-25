Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
Выплаты после 18 лет: что положено детям погибших на СВО нижегородцев

Член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России Марина Шакирова рассказала НИА "Нижний Новгород", какие меры финансовой поддержки предусмотрены для усыновленных детей погибших участников СВО, если им уже исполнилось 18 лет.

По ее словам, усыновленные дети имеют те же права, что и родные. Если на момент гибели отца ребенок был несовершеннолетним, он автоматически получил бы свою долю выплат наравне с другими детьми, супругой и родителями погибшего. 

Если ребенку уже исполнилось 18 лет, ключевое значение имеет факт очного обучения. В случае, когда на день смерти отца он учился в техникуме или вузе по очной форме, его признают членом семьи погибшего. Это дает право на получение соответствующих выплат.

Речь идет о доле в единовременных выплатах, предусмотренных при гибели военнослужащего. В их числе – федеральная страховая выплата по указу президента РФ и региональные выплаты Нижегородской области. В общей сложности их размер составляет около 16 млн рублей. При соблюдении условий студент очной формы может претендовать на часть этой суммы.

Кроме того, при очном обучении сохраняется право на пенсию по потере кормильца и ежемесячное федеральное пособие. Эти выплаты назначаются до завершения учебы, но не дольше чем до достижения 23 лет. После этого возраста право на ежемесячную поддержку прекращается.

"Единственная выплата, на которую могут претендовать все дети независимо от возраста, – это выплата за медаль или орден, которым отец был награжден посмертно. Она делится между всеми членами семьи, в том числе взрослыми детьми", – подчеркнула Марина Шакирова.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на поддержку СВО направили 47 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты СВО Юрист
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных