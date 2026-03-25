Выплаты после 18 лет: что положено детям погибших на СВО нижегородцев Экономика

Член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России Марина Шакирова рассказала НИА "Нижний Новгород", какие меры финансовой поддержки предусмотрены для усыновленных детей погибших участников СВО, если им уже исполнилось 18 лет.

По ее словам, усыновленные дети имеют те же права, что и родные. Если на момент гибели отца ребенок был несовершеннолетним, он автоматически получил бы свою долю выплат наравне с другими детьми, супругой и родителями погибшего.

Если ребенку уже исполнилось 18 лет, ключевое значение имеет факт очного обучения. В случае, когда на день смерти отца он учился в техникуме или вузе по очной форме, его признают членом семьи погибшего. Это дает право на получение соответствующих выплат.

Речь идет о доле в единовременных выплатах, предусмотренных при гибели военнослужащего. В их числе – федеральная страховая выплата по указу президента РФ и региональные выплаты Нижегородской области. В общей сложности их размер составляет около 16 млн рублей. При соблюдении условий студент очной формы может претендовать на часть этой суммы.

Кроме того, при очном обучении сохраняется право на пенсию по потере кормильца и ежемесячное федеральное пособие. Эти выплаты назначаются до завершения учебы, но не дольше чем до достижения 23 лет. После этого возраста право на ежемесячную поддержку прекращается.

"Единственная выплата, на которую могут претендовать все дети независимо от возраста, – это выплата за медаль или орден, которым отец был награжден посмертно. Она делится между всеми членами семьи, в том числе взрослыми детьми", – подчеркнула Марина Шакирова.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на поддержку СВО направили 47 млрд рублей.