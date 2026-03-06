Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Экономика

Еще одно нижегородское предприятие ввело выплаты сотрудникам за рождение детей

06 марта 2026 17:26 Экономика
Еще одно нижегородское предприятие ввело выплаты сотрудникам за рождение детей

Фото: предоставлено предприятием

К инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о поддержке работников при рождении детей подключилось еще одно предприятие региона. Речь идет о нижегородской площадке группы "Арнест", где выпускают напитки.

В компании запустили корпоративную демографическую программу "Арнест: Формула семьи". По ней сотрудники могут получить 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 750 тысяч — второго и 1 млн рублей — третьего и последующих детей.

Выплаты предусмотрены как для женщин, так и для мужчин, если они проработали в компании не меньше года. Если оба родителя трудятся в организациях группы, деньги сможет получить один из них.

На нижегородском предприятии сегодня работают более 300 человек.

В группе "Арнест" пояснили, что считают важным создавать условия, при которых сотрудники могут спокойно планировать будущее, создавать семьи и воспитывать детей. На предприятиях уже есть трудовые династии, и новая программа должна помочь сохранить эту традицию, одновременно поддерживая семьи работников и общие демографические задачи.

Программа действует с 1 января 2026 года до 2030 года. Основная цель — поддержка рождаемости и укрепление института семьи. Инициатива также вписывается в задачи национального проекта "Семья", который реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина.

По данным регионального правительства, сейчас в Нижегородской области уже около 2,5 тысячи работодателей закрепили в коллективных договорах меры поддержки сотрудников с детьми. Примерно 200 из них — коммерческие организации.

В регионе 2025-2030 годы объявлены Пятилетием семьи. По решению губернатора Глеба Никитина для семей с детьми предусмотрена дополнительная финансовая поддержка. Если ребенок родился с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года, семья может получить региональный капитал "Основа". Вместе с федеральным маткапиталом за первого или второго ребенка сумма составит не менее 1 млн рублей. Выплаты положены всем семьям независимо от дохода и очередности рождения детей.

Также действует сертификат "Подарок новорожденному" на 20 тысяч рублей на детские товары нижегородских производителей на специальной витрине маркетплейса.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили положение о министерстве демографии.

Выплаты демография
