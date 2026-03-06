47 млрд рублей направила Нижегородская область на поддержку СВО Общество

Фото: kremlin.ru

6 марта в Москве состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Нижегородской области, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Глебом Никитиным.

Глава региона сообщил, что на поддержку участников СВО в области уже направлено 47 млрд рублей. По его словам, вся работа в этом направлении выстроена через АНО "Дом народного единства". Сейчас организация также активно участвует в подготовке мероприятий Года народного единства.

Отдельно президент остановился на региональной программе "СВОё дело". Как пояснил Глеб Никитин, проект помогает бойцам начать собственный бизнес. В регионе заранее готовят инфраструктуру для тех, кто будет возвращаться с позиций: предусмотрены обучение, сопровождение и работа бизнес-инкубаторов.

В числе важных направлений губернатор выделил и сохранение исторической памяти.

"Мы гордимся знаковым проектом для региона – Музеем истории СВО, который был открыт в соответствии с Вашим поручением и был признан Минобороны одним из лучших в России для тиражирования в других регионах", - рассказал он.

Кроме того, в регионе действует мобильный музей СВО, которая выезжает в районы области.

