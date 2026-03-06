Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2026 14:52
47 млрд рублей направила Нижегородская область на поддержку СВО
06 марта 2026 14:02
В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии
06 марта 2026 13:48
Нижегородцев предупредили о мошенничестве с "горящими турами"
06 марта 2026 13:33
Тепличный комплекс для выращивания лесных растений модернизируют в Семенове
06 марта 2026 12:40
Нижегородцы могут найти точки бесплатного Wi‑Fi с помощью чат-бота в МАХ
06 марта 2026 12:08
Нижегородцев напомнили о штрафах за самостоятельную замену газовых плит
06 марта 2026 11:56
Мобильную связь улучшили в восьми нижегородских СНТ перед дачным сезоном
06 марта 2026 11:51
График нижегородских автобусов изменится в мартовские праздники
06 марта 2026 11:42
Образ женщины в рефлексии экспертов
06 марта 2026 11:11
Нижегородцам досрочно выплатят пенсии из-за 8 Марта
Общество

47 млрд рублей направила Нижегородская область на поддержку СВО

06 марта 2026 14:52 Общество
47 млрд рублей направила Нижегородская область на поддержку СВО

Фото: kremlin.ru

6 марта в Москве состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Нижегородской области, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Глебом Никитиным.

Глава региона сообщил, что на поддержку участников СВО в области уже направлено 47 млрд рублей. По его словам, вся работа в этом направлении выстроена через АНО "Дом народного единства". Сейчас организация также активно участвует в подготовке мероприятий Года народного единства.

Отдельно президент остановился на региональной программе "СВОё дело". Как пояснил Глеб Никитин, проект помогает бойцам начать собственный бизнес. В регионе заранее готовят инфраструктуру для тех, кто будет возвращаться с позиций: предусмотрены обучение, сопровождение и работа бизнес-инкубаторов.

В числе важных направлений губернатор выделил и сохранение исторической памяти.

"Мы гордимся знаковым проектом для региона – Музеем истории СВО, который был открыт в соответствии с Вашим поручением и был признан Минобороны одним из лучших в России для тиражирования в других регионах", - рассказал он.

Кроме того, в регионе действует мобильный музей СВО, которая выезжает в районы области.

Ранее сообщалось, что Путин и Никитин обсудили итоги развития Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин СВО
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2026 17:36
Почетный знак "Признание" вручили 10 нижегородским матерям воинов, погибших на СВО
26 февраля 2026 17:00
Нижегородские сироты-участники СВО получат приоритетное право на жилье
23 февраля 2026 12:21
Эксклюзив
Ветеран СВО Никита Овчинников: "Я всю жизнь стремился защищать людей"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных