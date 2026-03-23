Более 63 тысяч нижегородцев получат повышенные пенсии с апреля Экономика

С 1 апреля 2026 года в Нижегородской области проиндексируют социальные пенсии. Размер выплат увеличится на 6,8% в соответствии с утвержденным коэффициентом, сообщили в региональном отделении Соцфонда России.

Повышение затронет граждан, не имеющих достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также отдельные категории инвалидов и людей, потерявших кормильца. В регионе увеличенные выплаты получат 63 903 человека.

После индексации изменятся размеры основных видов социальных пенсий. Так, социальная пенсия по старости вырастет с 8 824 до 9 424 рублей. Выплаты для инвалидов I группы увеличатся с 17 648 до 18 848 рублей. Социальная пенсия для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 22 618 рублей вместо прежних 21 178.

Перерасчет будет проведен автоматически. Обращаться в клиентские службы Соцфонда не потребуется — индексация пройдет в беззаявительном порядке на основе уже имеющихся данных. Уже в апреле граждане получат выплаты в увеличенном размере.

В региональном отделении Социального фонда также предупредили о риске мошенничества. В этот период злоумышленники могут предлагать "перерасчет пенсии" или пытаться получить личные данные. В ведомстве напомнили, что сотрудники фонда не запрашивают по телефону персональную информацию и коды подтверждения.

Напомним, что около 100 тысяч нижегородцев старше 80 лет получают надбавку к пенсии.