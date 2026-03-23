23 марта 2026 10:52
Более 20 сервисов для профразвития молодежи предлагает Нижегородский кадровый центр
23 марта 2026 10:48
Более 63 тысяч нижегородцев получат повышенные пенсии с апреля
23 марта 2026 09:33
Больше всех в Нижегородской области зарабатывают айтишники
22 марта 2026 16:16
Нижегородцам рассказали о праве на пенсию для тех, кто ни дня не работал
22 марта 2026 13:00
Сварщикам в Нижегородской области подняли зарплаты почти до 180 000 рублей
21 марта 2026 15:00
1,8 млрд рублей направят на соцподдержку в Нижнем Новгороде
21 марта 2026 09:18
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в премии "Экспортер года. Сделано в России"
20 марта 2026 16:38
Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России
20 марта 2026 16:24
Бесплатная акселерационная программа для ИТ-компаний запущена в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 16:13
Нижегородские практики по улучшению инвестклимата представили в Москве
Экономика

Более 63 тысяч нижегородцев получат повышенные пенсии с апреля

23 марта 2026 10:48 Экономика
Более 63 тысяч нижегородцев получат повышенные пенсии с апреля

С 1 апреля 2026 года в Нижегородской области проиндексируют социальные пенсии. Размер выплат увеличится на 6,8% в соответствии с утвержденным коэффициентом, сообщили в региональном отделении Соцфонда России. 

Повышение затронет граждан, не имеющих достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также отдельные категории инвалидов и людей, потерявших кормильца. В регионе увеличенные выплаты получат 63 903 человека.

После индексации изменятся размеры основных видов социальных пенсий. Так, социальная пенсия по старости вырастет с 8 824 до 9 424 рублей. Выплаты для инвалидов I группы увеличатся с 17 648 до 18 848 рублей. Социальная пенсия для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 22 618 рублей вместо прежних 21 178.

Перерасчет будет проведен автоматически. Обращаться в клиентские службы Соцфонда не потребуется — индексация пройдет в беззаявительном порядке на основе уже имеющихся данных. Уже в апреле граждане получат выплаты в увеличенном размере.

В региональном отделении Социального фонда также предупредили о риске мошенничества. В этот период злоумышленники могут предлагать "перерасчет пенсии" или пытаться получить личные данные. В ведомстве напомнили, что сотрудники фонда не запрашивают по телефону персональную информацию и коды подтверждения.

Напомним, что около 100 тысяч нижегородцев старше 80 лет получают надбавку к пенсии. 

Новости по теме
22 марта 2026 16:16
Нижегородцам рассказали о праве на пенсию для тех, кто ни дня не работал
22 января 2026 16:01
Нижегородцы с достаточным стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2026 году
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
