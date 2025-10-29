Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Эксклюзив
Юрий Шалабаев: "У нас дороги после зимы "взрываются"

Юрий Шалабаев: У нас дороги после зимы взрываются

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

После рекордно снежной зимы Нижний Новгород ждет значительный объем ямочного и карточного ремонта. Об этом мэр Юрий Шалабаев заявил во время рейда по проверке очистки крыш от снега, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам градоначальника, весной будут проблемы с дорожной инфраструктурой, так как она серьезно пострадала из‑за постоянных перепадов температур и обильных осадков.

"У нас, как говорят специалисты, дороги после зимы "взрываются". Эти многочисленные переходы через ноль, большое количество снега, который тает, дожди, в том числе зимой, негативно влияют на состояние покрытия и надо готовиться к тому, что будут большие объемы ямочного и карточного ремонта. На это уже сейчас надо изыскивать средства", — отметил Шалабаев.

Он подчеркнул, что нагрузка пришлась не только на проезжую часть, но и на дорожные знаки, опоры освещения и другие элементы инфраструктуры.

Администрация уже начала готовиться к весенней распутице. В районах сформированы противопаводковые комиссии, подготовлена водооткачивающая техника, а также дополнительно закупается техника.

"Мы понимаем, что проблемы будут — и из-за большого объема талой воды, и из-за состояния дорог. Поэтому держим ситуацию на контроле", — заключил Шалабаев. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде по нацпроекту отремонтируют 16 км дорог.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
весна Ремонт дорог Юрий Шалабаев
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных