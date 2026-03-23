Более 1 млрд рублей вложат в дороги Нижнего Новгорода

Общество

23 марта 2026 15:28 Общество
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Более 1 млрд рублей направят на ремонт, строительство и содержание дорог в Нижнем Новгороде, сообщил мэр Юрий Шалабаев по итогам заседания Думы, где депутаты поддержали увеличение доходной и расходной частей бюджета более чем на 2 млрд рублей.

По словам градоначальника, дополнительные средства удалось высвободить за счет экономии на обслуживании муниципального долга. Эти деньги перераспределят на развитие дорожной инфраструктуры.

Почти миллиард рублей направят на реконструкцию улицы Ильинской и Плотничного переулка, а также новые дороги в поселке Новинки. Еще 500 млн рублей пойдут на капремонт и содержание городских дорог, из которых 200 млн дополнительно выделят на карточный ремонт. Он подчеркнул, что после зимнего периода этот вид работ особенно актуален, поскольку необходимо оперативно привести дороги в нормативное состояние.

Кроме того, свыше миллиарда рублей предусмотрено на инженерную подготовку и реконструкцию Почаинского оврага. Дополнительное финансирование также направят на обеспечение безопасности образовательных учреждений и ремонт Центральной детской библиотеки имени В.С. Рыжакова в Кстовском районе, где планируется создать модельную библиотеку.

Ранее сообщалось, что на ямочный ремонт в приволжской столице направят свыше 300 млн рублей. 

