Нижегородские спортивные организации смогут взять землю в аренду за 1 рубль Спорт

В Нижегородской области спортивные организации смогут арендовать землю за символическую плату — 1 рубль в год. О новой мере поддержки сообщил губернатор Глеб Никитин.



По его словам, власти обратили внимание на обращения частных спортивных организаций, которые столкнулись с ростом стоимости аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Особенно это затронуло объекты, требующие больших площадей — теннисные корты, конно-спортивные клубы и футбольные поля.



"Вижу обращения частных спортивных организаций, у которых значительно выросла стоимость аренды земельных участков", — написал губернатор в своем MAX-канале.



В регионе разработали механизм поддержки таких организаций. В частности, создается реестр объектов при министерстве спорта области. Для включения в него необходимо соответствовать трем критериям: основной вид деятельности должен относиться к сфере спорта, объект должен быть включен во Всероссийский реестр объектов спорта и использоваться по назначению.



Организации, попавшие в реестр, смогут получить земельные участки в рамках проекта "Земля за 1 рубль" — по ставке 1 рубль в год сроком на 10 лет.



"Частным объектам, которые ведут спортивную деятельность, в том числе социально направленную, где занимаются дети, обязательно поможем", — подчеркнул Никитин.



При этом участники программы должны будут выполнять социальные обязательства — предоставлять бесплатные часы и льготы для занятий детям до 18 лет из социально незащищенных категорий.



Для участия в программе спортивным организациям рекомендовано обращаться в региональное минспорта, где помогут с оформлением документов. Губернатор также предложил муниципалитетам предусмотреть аналогичные меры поддержки на местном уровне.