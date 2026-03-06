Министр спорта опроверг слухи о пожертвованиях в нижегородской спортшколе

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло опроверг сообщения о пожертвованиях в СШОР №8 по футболу. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что занятия в школе проводят бесплатно.
По его словам, более 1000 детей и подростков в возрасте от 6 до 20 лет тренируются бесплатно в рамках государственного задания и демонстрируют высокие результаты.
Министр добавил, что договор пожертвования, скриншот которого распространяется в сети, не содержит реквизитов СШОР №8 и может относиться к одной из коммерческих организаций, использующих спортивные площадки учреждения на платной основе в свободное от тренировок время.
Кроме того, по его мнению, опубликованный документ может быть вымышленным.
Ранее сообщалось, что капремонт проведут в шести спортшколах Нижнего Новгорода в 2026 году.
