Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Спорт
06 марта 2026 09:36
Министр спорта опроверг слухи о пожертвованиях в нижегородской спортшколе
05 марта 2026 15:44
Мажич назвал ошибочным пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом"
05 марта 2026 09:59
Нижегородская "Чайка" всухую обыграла "Ладью"
04 марта 2026 22:08
Нижегородское "Торпедо" разгромно и всухую проиграло "Трактору"
03 марта 2026 22:15
"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Челнов" в серии буллитов
03 марта 2026 21:30
Нижегородец чуть не умер на лыжном марафоне в Ярославской области
03 марта 2026 19:43
Двух игроков нижегородского "Торпедо" проверили на допинг в январе
03 марта 2026 11:00
Нижегородский "Старт" оштрафовали на 100 000 рублей за отмененный матч
02 марта 2026 18:00
Директор ХК "Старт" объяснил причины отмены матча с "Кузбассом"
02 марта 2026 16:28
Капремонт проведут в шести спортшколах Нижнего Новгорода в 2026 году
Спорт

Министр спорта опроверг слухи о пожертвованиях в нижегородской спортшколе

06 марта 2026 09:36 Спорт
Министр спорта опроверг слухи о пожертвованиях в нижегородской спортшколе

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло опроверг сообщения о пожертвованиях в СШОР №8 по футболу. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что занятия в школе проводят бесплатно.

По его словам, более 1000 детей и подростков в возрасте от 6 до 20 лет тренируются бесплатно в рамках государственного задания и демонстрируют высокие результаты.

Министр добавил, что договор пожертвования, скриншот которого распространяется в сети, не содержит реквизитов СШОР №8 и может относиться к одной из коммерческих организаций, использующих спортивные площадки учреждения на платной основе в свободное от тренировок время.

Кроме того, по его мнению, опубликованный документ может быть вымышленным.

Ранее сообщалось, что капремонт проведут в шести спортшколах Нижнего Новгорода в 2026 году. 

Дмитрий Кабайло Спорт Футбол
28 февраля 2026 07:07
Эксклюзив
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин"
24 февраля 2026 15:58
18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году
10 февраля 2026 10:37
Здание бывшего бассейна "Динамо" введут в эксплуатацию весной 2026 года
