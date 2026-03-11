Нижегородская область отменила взносы для части спортсменов до 18 лет

Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области введен запрет на взимание стартовых взносов с отдельных категорий спортсменов до 18 лет за участие в региональных соревнованиях. Соответствующее ограничение закреплено приказом министерства спорта региона. Ранее аналогичные меры были приняты на федеральном уровне.

Согласно документу, запрет распространяется на соревнования, включенные в региональный календарный план. Взносы не смогут взиматься со спортсменов из социально незащищенных категорий. В их числе — дети из малоимущих семей, а также из многодетных семей, где воспитываются трое и более детей до 18 лет. Ограничение также касается спортсменов до 23 лет, если они обучаются очно в вузах или учреждениях среднего профессионального образования.

Кроме того, взносы запрещено брать с детей, получающих страховую пенсию по потере кормильца. Эта норма также распространяется на спортсменов до 23 лет при условии очного обучения.
Под действие приказа подпадают и другие категории несовершеннолетних: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, временно проживающие в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, а также дети участников СВО.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что развитие доступности спорта является одной из ключевых задач государственной политики.

"Президент России Владимир Путин ставит перед нами задачу сделать спорт доступным для каждого, и это абсолютный приоритет, который заложен в том числе в основу госпрограммы "Спорт России". Рекомендуем муниципалитетам при проведении местных стартов придерживаться таких же решений", — сказал он.

По словам министра, для организаторов соревнований такие меры создают дополнительную нагрузку, однако соревновательная практика необходима для роста спортивного мастерства. "Шанс стать чемпионом должен быть у каждого, особенно у ребят, которые находятся в сложных жизненных ситуациях", — добавил Кабайло.

Полный текст приказа опубликован на сайте регионального минспорта.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" ("Спорт России"). Она продолжает задачи федерального проекта "Спорт — норма жизни", ранее входившего в нацпроект "Демография".

Программа направлена на развитие спортивной инфраструктуры, популяризацию массового спорта и повышение доступности занятий физической активностью. В числе ее задач — проведение спортивно-массовых мероприятий, привлечение жителей к выполнению нормативов комплекса "Готов к труду и обороне", развитие детского спорта и расширение возможностей для занятий спортом, в том числе для ветеранов СВО.

