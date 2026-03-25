ПВЗ и торговлю безрецептурными лекарствами откроют в отделениях "Почты России"

"Почту России" ждёт масштабная модернизация, чтобы сделать услуги более современными и удобными для граждан. В рамках этой инициативы банкам запретят взимать комиссию за оплату услуг через отделения почты. Кроме того, маркетплейсы обяжут открыть пункты выдачи заказов в почтовых отделениях. Эти изменения предусмотрены законопроектом, который Минцифры уже направило на рассмотрение в правительство, передаёт 360.ru.

Для снижения расходов на бумагу и развития инфраструктуры ведомства предложили выдавать бумажные квитанции за коммунальные услуги только пенсионерам, льготникам и тем, у кого нет учётной записи на портале "Госуслуги". Остальные граждане будут получать электронные платежки. Это позволит сэкономить средства, которые пойдут на улучшение работы почты.

Также предлагается разрешить "Почте России" прямой доступ к почтовым ящикам, что повысит безопасность доставки писем, газет и других уведомлений.

В отделениях почты планируется продавать безрецептурные лекарства из утверждённого правительством списка.

Для повышения эффективности работы "Почта России" сможет привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Кроме того, Минцифры предложило обязать Социальный фонд платить повышенные комиссии за доставку пенсий, пособий и социальных выплат почтальонами. Это поможет компенсировать убытки оператора.

Отмечается, что все эти меры направлены на развитие почтовой отрасли, расширение спектра услуг для граждан, повышение качества и безопасности доставки почты, а также укрепление финансовой стабильности "Почты России".