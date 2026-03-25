Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2026 15:42
ПВЗ и торговлю безрецептурными лекарствами откроют в отделениях "Почты России"
25 марта 2026 15:22
Эксклюзив
Нижегородцы смогут чаще летать в Узбекистан
25 марта 2026 15:03
В России предложили ввести мораторий на рост учебной нагрузки для школьников
25 марта 2026 14:43
Еще одного ребенка покусал клещ в Нижегородской области
25 марта 2026 14:29
Роман Смирнов: "Учитель — это состояние души"
25 марта 2026 14:14
Движение по Тихому переулку в Нижнем Новгороде снова станет двусторонним
25 марта 2026 14:02
Энергетики применяют VR-технологии в обучении правилам охраны труда
25 марта 2026 13:18
Банк ДОМ.РФ обеспечил проектное финансирование третьей очереди ЖК "Тимирязевский" в Нижнем Новгороде
25 марта 2026 12:25
Месячник по благоустройству стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля
25 марта 2026 11:33
7,8 тыс. кв. м дефектов устранили на федеральных трассах в Нижегородской области
"Почту России" ждёт масштабная модернизация, чтобы сделать услуги более современными и удобными для граждан. В рамках этой инициативы банкам запретят взимать комиссию за оплату услуг через отделения почты. Кроме того, маркетплейсы обяжут открыть пункты выдачи заказов в почтовых отделениях. Эти изменения предусмотрены законопроектом, который Минцифры уже направило на рассмотрение в правительство, передаёт 360.ru.

Для снижения расходов на бумагу и развития инфраструктуры ведомства предложили выдавать бумажные квитанции за коммунальные услуги только пенсионерам, льготникам и тем, у кого нет учётной записи на портале "Госуслуги". Остальные граждане будут получать электронные платежки. Это позволит сэкономить средства, которые пойдут на улучшение работы почты.

Также предлагается разрешить "Почте России" прямой доступ к почтовым ящикам, что повысит безопасность доставки писем, газет и других уведомлений.

В отделениях почты планируется продавать безрецептурные лекарства из утверждённого правительством списка.

Для повышения эффективности работы "Почта России" сможет привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Кроме того, Минцифры предложило обязать Социальный фонд платить повышенные комиссии за доставку пенсий, пособий и социальных выплат почтальонами. Это поможет компенсировать убытки оператора.

Отмечается, что все эти меры направлены на развитие почтовой отрасли, расширение спектра услуг для граждан, повышение качества и безопасности доставки почты, а также укрепление финансовой стабильности "Почты России".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Маркетплейс Почта Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных