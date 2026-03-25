Нижегородское метро направит почти 8,9 млн рублей на ремонт "Буревестника"

Общество

25 марта 2026 18:59 Общество
Фото: Александр Воложанин

Муниципальное предприятие "Нижегородское метро" объявило закупку на ремонт фасада и наземного павильона станции "Буревестник". Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 24 марта.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 1 апреля. Этап подачи ценовых предложений продлится до 6 апреля. Итоги подведут на следующий день.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет почти 8,9 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит выполнить ремонт фасада и наземного павильона станции в течение 60 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что бомбоубежище в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 19 млн рублей.

