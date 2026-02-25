Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Оборотные тупики начали строить за станцией метро "Сенная" в Нижнем Новгороде

25 февраля 2026 07:34
Оборотные тупики начали строить за станцией метро Сенная в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

В Нижнем Новгороде приступили к возведению оборотных тупиков за будущей станцией метро "Сенная". Работы ведутся по периметру объекта, где предстоит обустроить более 100 специальных конструкций — так называемых "захваток". Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН".

На данный момент на строительной площадке выполнены первые три "захватки". Котлован расположен на пересечении улиц Родионова и Донецкой.

Каждая такая конструкция представляет собой сложный инженерный элемент длиной 5-6 метров и глубиной до 30 метров. В подготовленную траншею опускают металлические каркасы, после чего пространство заполняется бетонной смесью.

Сооружение тупиков планируется вести открытым способом под улицей Родионова. В рамках этих работ на участке протяженностью 630 метров предстоит разработать около 13 тысяч кубометров грунта.

Кроме того, при строительстве будет использовано порядка 1,3 тысячи тонн металлоконструкций и 15,7 тысячи кубометров бетона.

Ранее на время проведения работ на улице Родионова организовали временную объездную дорогу.

Напомним, что недавно строительство метро возобновилось на улице Горького. По последним данным там метростроевцы готовят монолитное основание для спецтехники. При этом у ТЦ "Счастье" на улице Белинского возводят котлован для вентиляционной шахты метро. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

