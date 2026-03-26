Многодетная семья из Нижнего Новгорода сменила аварийное жилье на новое

В Нижнем Новгороде многодетная семья получила новое жилье спустя пять лет после признания их дома аварийным, сообщили в региональной прокуратуре.

Нижегородка обратилась к правоохранителям, рассказав, что проживала с тремя детьми в квартире по договору соцнайма. Речь о доме № 2/14 на улице 2-й Кемеровский переулок. Еще в начале 2020 года здание признали аварийным и подлежащим сносу. Тогда же были установлены сроки расселения жильцов и демонтажа дома — до конца декабря 2023 года.

Состояние строения представляло реальную угрозу: износ основных конструкций превышал 82%, что делало дальнейшее проживание небезопасным. Дом включили в региональную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы".

Несмотря на это, семья долгое время не могла получить новое жилье. После проверки прокуратура направила в суд иск в защиту жилищных прав граждан с требованием обеспечить их квартирой вне очереди.

В итоге вопрос удалось решить. Сейчас семья заключила договор социального найма и переехала в благоустроенное жилье.

