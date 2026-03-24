Режим повышенной готовности ввели на Ильинке из‑за аварийного дома

В Нижнем Новгороде установлен режим повышенной готовности на улице Ильинской. Соответствующее постановление подписала администрация города 24 марта.
Режим действует с 26 февраля. Решение принято на основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города от 26 февраля.
Причиной стало аварийное состояние здания, расположенного по адресу: улица Ильинская, дом № 115 в Нижегородском районе.
Администрации Нижегородского района поручено оградить опасную территорию ограничительной лентой, определить необходимые силы и средства для устранения аварийной ситуации, а также уведомить собственников и жителей дома о введении режима.
Ранее сообщалось, что мэрия начала изъятие участка с домом на улице Сутырина в Сормове.
