В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2026 14:22
Матери и жены погибших на СВО нижегородцев приняли участие в фестивале "Женское сердце России"
26 марта 2026 14:16
Инженерная подготовка в Почаинском овраге выходит на финишную прямую
26 марта 2026 14:12
Север на связи: МегаФон повысил емкость сети для эко-туристов Нижегородской области
26 марта 2026 13:54
Коллектор на Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца июня
26 марта 2026 13:38
Нижегородский аэропорт снова работает запасным для Москвы
26 марта 2026 12:29
"ИИ-инженер" поможет Билайну экономить время специалистов и улучшать качество связи
26 марта 2026 12:13
Эксклюзив
Учитель года из Нижнего Новгорода рассказал, как найти подход к детям
26 марта 2026 11:55
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
26 марта 2026 11:17
Названы сроки окончания ремонта трамвайных путей в Лапшихе и на Автозаводе
26 марта 2026 11:13
Нижегородский филиал "Т Плюс" готов к прохождению весеннего паводка
26 марта 2026 14:22 Общество
Матери и жены погибших на СВО нижегородцев приняли участие в фестивале Женское сердце России

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

Матери и жены погибших участников СВО из Нижегородской области побывали на первом окружном этапе Всероссийского фестиваля «Женское сердце России», организованного Государственным фондом «Защитники Отечества», который прошел в Уфе Республики Башкортостан.

Фестиваль приурочен к Году единства народов России, он объединил 160 матерей и жен участников СВО из 14 регионов Приволжского федерального округа, представляющих более 20 народов и национальностей России. Нижегородскую область представляли девять человек.

«Важно, чтобы матери, жены и сестры героев, вставших на защиту Родины, чувствовали всестороннюю заботу и внимание со стороны фонда «Защитники Отечества». Сегодняшний фестиваль объединил представительниц разных возрастов, судеб и национальностей. Мероприятие стало символом любви, преданности и душевной силы тех, кто растит детей, хранит семейный очаг и остается главной опорой для близких людей», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Уникальные вокальные, танцевальные и поэтические номера с национальным колоритом представили 14 коллективов. В рамках фестиваля прошли как индивидуальные выступления исполнителей, так и творческие номера коллективов, состоящих из членов семей погибших, пропавших без вести или действующих участников специальной военной операции.

«Мы считаем своей миссией быть для семей погибших защитников надежной и опорой. Стремимся не только помочь в решении текущих трудностей, но и создать условия для устойчивого развития, уверенности в завтрашнем дне. Мы помним о подвиге их близких и будем делать всё, чтобы наследие героев жило. Этот фестиваль объединил всех женщин и помог еще раз почувствовать, что они не одни», – сказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Нижегородской области Екатерина Генералова.

Нижегородки представили на фестивале творческий номер в русских народных костюмах - исполнили песни и прочли стихотворения. Их выступление было встречено продолжительными аплодисментами. Для многих мам и жен погибших защитников этот выход на сцену страны стал шагом, символизирующим дань памяти и возвращение к жизни, обретение новой опоры в общем деле и взаимной поддержке.

«Этот фестиваль еще раз показал, что творчество имеет огромный терапевтический эффект. Благодарим Башкортостан за теплый прием», – сказала Елена, жена погибшего участника СВО.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

