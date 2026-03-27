Глеб Никитин: "Основная наша задумка – оживлять покинутые населенные пункты" Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде заседание совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов округа. Одной из тем встречи стала реализация государственной демографической политики на сельских территориях.

Как отметил Игорь Комаров, ПФО является лидером в России по численности сельского населения: в сельских поселениях округа проживает 7,8 млн человек, что составляет 21,5% от общего числа сельских жителей страны.

По его словам, задача участников совета — на основе анализа демографических тенденций определить направления реализации потенциала сельских территорий, который связан с их комплексным развитием. Основным инструментом этой работы является госпрограмма комплексного развития села до 2030 года. В 2020-2025 годах в регионах округа построено и приобретено 327 тысячи кв. м жилья, реализовано 7,5 тысячи проектов благоустройства общественных пространств, построено и отремонтировано около 650 км автодорог. Игорь Комаров подчеркнул, что ПФО является лидером по участию в программе.

Кроме того, мероприятия по поддержке семей и развитию сельских территорий реализуются в рамках национальных проектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и других стратегических документов. Речь идет о мерах поддержки семей с детьми, охране материнства и развитии первичного звена здравоохранения.

Опыт Нижегородской области представил губернатор, секретарь реготделения "Единой России" Глеб Никитин. Он напомнил, что в регионе действует демографическая программа "Основа", предусматривающая финансовую поддержку семей при рождении ребенка. Вне зависимости от критериев нуждаемости родители получают не менее 1 млн рублей с учетом федерального материнского капитала.

Глава региона отметил, что Нижегородская область — самый урбанизированный субъект в ПФО и при этом демонстрирует минимальный разрыв между суммарным коэффициентом рождаемости в городе и на селе. Действующие демографические инструменты носят универсальный характер для всех жителей региона. Вместе с тем для более эффективного решения задач необходимо повышать доступность услуг и качество жизни на сельских территориях, что позволит сократить отток населения.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос настройки системы именно на сельские территории. Основная наша задумка – оживлять покинутые населенные пункты, которые находятся вблизи районных центров, обеспеченных социальной инфраструктурой. Именно в таких подготовленных местах мы можем предлагать жилье в рамках демографической программы либо предоставлять земельные участки ветеранам СВО", — сообщил Глеб Никитин.

Глава региона выразил уверенность, что выработанные на совете решения при участии федеральных ведомств приведут к улучшению демографической ситуации, в том числе на селе.

По итогам заседания планируется подготовить рекомендации по совершенствованию федеральных и региональных мер, направленных на укрепление демографического потенциала и повышение качества жизни в сельской местности в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным.