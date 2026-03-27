Глеб Никитин: "Основная наша задумка – оживлять покинутые населенные пункты"

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
27 марта 2026 07:00
Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде заседание совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов округа. Одной из тем встречи стала реализация государственной демографической политики на сельских территориях.

Как отметил Игорь Комаров, ПФО является лидером в России по численности сельского населения: в сельских поселениях округа проживает 7,8 млн человек, что составляет 21,5% от общего числа сельских жителей страны.

По его словам, задача участников совета — на основе анализа демографических тенденций определить направления реализации потенциала сельских территорий, который связан с их комплексным развитием. Основным инструментом этой работы является госпрограмма комплексного развития села до 2030 года. В 2020-2025 годах в регионах округа построено и приобретено 327 тысячи кв. м жилья, реализовано 7,5 тысячи проектов благоустройства общественных пространств, построено и отремонтировано около 650 км автодорог. Игорь Комаров подчеркнул, что ПФО является лидером по участию в программе.

Кроме того, мероприятия по поддержке семей и развитию сельских территорий реализуются в рамках национальных проектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и других стратегических документов. Речь идет о мерах поддержки семей с детьми, охране материнства и развитии первичного звена здравоохранения.

Опыт Нижегородской области представил губернатор, секретарь реготделения "Единой России" Глеб Никитин. Он напомнил, что в регионе действует демографическая программа "Основа", предусматривающая финансовую поддержку семей при рождении ребенка. Вне зависимости от критериев нуждаемости родители получают не менее 1 млн рублей с учетом федерального материнского капитала.

Глава региона отметил, что Нижегородская область — самый урбанизированный субъект в ПФО и при этом демонстрирует минимальный разрыв между суммарным коэффициентом рождаемости в городе и на селе. Действующие демографические инструменты носят универсальный характер для всех жителей региона. Вместе с тем для более эффективного решения задач необходимо повышать доступность услуг и качество жизни на сельских территориях, что позволит сократить отток населения.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос настройки системы именно на сельские территории. Основная наша задумка – оживлять покинутые населенные пункты, которые находятся вблизи районных центров, обеспеченных социальной инфраструктурой. Именно в таких подготовленных местах мы можем предлагать жилье в рамках демографической программы либо предоставлять земельные участки ветеранам СВО", — сообщил Глеб Никитин.

Глава региона выразил уверенность, что выработанные на совете решения при участии федеральных ведомств приведут к улучшению демографической ситуации, в том числе на селе.

По итогам заседания планируется подготовить рекомендации по совершенствованию федеральных и региональных мер, направленных на укрепление демографического потенциала и повышение качества жизни в сельской местности в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин демография Полномочный представитель Президента РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных