Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 декабря 2025 17:06Еще 12,4 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метро
08 декабря 2025 15:15Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС
08 декабря 2025 15:00Нижегородцам рассказали, как не потратить всю зарплату на новогодних распродажах
08 декабря 2025 14:14Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,8 тысячи рублей
08 декабря 2025 12:24Что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году, рассказали в ВТБ
08 декабря 2025 11:5626 участков изымают у собственника для строительства обхода Балахны
08 декабря 2025 11:26Нижегородский минфин внес в ЗСНО проект поправок к бюджету 2026 года
08 декабря 2025 09:57Школа "Женщины участников СВО" открылась при Нижегородском кадровом центре
08 декабря 2025 09:4718,7% нижегородских семей могут позволить покупку недорогой машины
07 декабря 2025 11:54Volga запустила сертификацию трех новых моделей на базе Geely
Экономика

Еще 12,4 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метро

08 декабря 2025 17:06 Экономика
Еще 12,4 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метро

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Еще 12,4 млрд направят на продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на внеочередном заседании гордумы, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Директор городского депфина Юрий Мочалкин представил очередные корректировки бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Изменения предлагается внести в связи с поступлением гарантийного письма от правительства Нижегородской области.

В соответствии с документом, в 2025 году доходную и расходную части бюджета предлагается увеличить на 4,9 млрд рублей. Эти средства направят на продление Автозаводской линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная". Дополнительно предусмотрено 52 млн рублей на выплату выкупной стоимости в рамках реализации проекта.

На 2026 год также запланировано увеличение бюджета — еще на 7,4 млрд рублей. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что при благоприятных условиях строительство тоннелей, путей и станционных комплексов будет завершено в 2026 году. После этого начнутся отделочные работы, которые планируется завершить к середине 2027 года. 

Также сообщалось, что тоннелепроходческий щит "Владимир" уже преодолел 1250 метров от станции "Сенная" в сторону площади Свободы. До конечной точки ему еще предстоит проложить около 250 метров тоннеля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Гордума Метро
Поделиться:
Новости по теме
28 ноября 2025 14:42ГУММиД: контракты на строительство метро в Нижнем Новгороде продлят
26 ноября 2025 13:30Стало известно, где появятся входы на станцию метро "Площадь Свободы"
24 ноября 2025 14:20Госэкспертиза одобрила еще один этап продления Автозаводской линии метро
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных