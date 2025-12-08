Еще 12,4 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метро Экономика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Еще 12,4 млрд направят на продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на внеочередном заседании гордумы, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Директор городского депфина Юрий Мочалкин представил очередные корректировки бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Изменения предлагается внести в связи с поступлением гарантийного письма от правительства Нижегородской области.

В соответствии с документом, в 2025 году доходную и расходную части бюджета предлагается увеличить на 4,9 млрд рублей. Эти средства направят на продление Автозаводской линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная". Дополнительно предусмотрено 52 млн рублей на выплату выкупной стоимости в рамках реализации проекта.

На 2026 год также запланировано увеличение бюджета — еще на 7,4 млрд рублей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что при благоприятных условиях строительство тоннелей, путей и станционных комплексов будет завершено в 2026 году. После этого начнутся отделочные работы, которые планируется завершить к середине 2027 года.

Также сообщалось, что тоннелепроходческий щит "Владимир" уже преодолел 1250 метров от станции "Сенная" в сторону площади Свободы. До конечной точки ему еще предстоит проложить около 250 метров тоннеля.