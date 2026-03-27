Дело экс-главы нижегородского РАНХиГС Парамонова передали в суд Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиалов РАНХиГС в Нижнем Новгороде и Дзержинске Александра Парамонова. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Экс-руководителю вменяют получение взяток в крупном размере, присвоение, злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Напомним, Александра Парамонова задержали 12 марта 2025 года. Он останется под домашним арестом до 2 апреля 2026 года включительно.

По версии следствия, с января 2019 года по март 2025 года Парамонов, занимая руководящую должность, действовал в составе организованной группы. Уголовное дело в отношении второго участника выделено в отдельное производство и уже направлено в суд.

Следствие считает, что за денежное вознаграждение обеспечивалось беспрепятственное зачисление абитуриентов в колледж, выставление положительных оценок без фактического посещения занятий, а также выдача документов о среднем профессиональном и высшем образовании без реального обучения. Общая сумма полученных взяток превысила 1,5 млн рублей.

Кроме того, следствие считает, что с февраля 2023 по март 2025 года Парамонов оформил на должность специалиста человека, который на деле выполнял функции личного водителя его супруги. Ущерб учебному заведению оценили более чем в 3,2 млн рублей.

Отдельный эпизод касается премий сотрудникам. По версии следствия, обвиняемый получил от подчиненных 7,9 млн рублей из средств, начисленных им в качестве премиальных выплат.

Также в 2023 году он присвоил 280 тысяч рублей, выделенные на проведение турнира по боксу. Для этого были представлены фиктивные документы о выполненных работах по организации спортивного мероприятия.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

