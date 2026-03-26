Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
26 марта 2026 19:00
Начальник цеха нижегородской агрофирмы умер на работе
26 марта 2026 18:43
17 нелегальных мигрантов поймали с помощью дрона в Нижнем Новгороде
26 марта 2026 17:58
Экс-сотрудника нижегородского военкомата осудили за взятки от призывников
26 марта 2026 17:40
Экс-проректора ПИМУ Сергея Вожика осудят за мошенничество
26 марта 2026 14:57
Двое мужчин провалились под лед в Нижегородской области
26 марта 2026 14:40
Сотрудница ПВЗ в Нижнем Новгороде обокрала маркетплейс на 100 тысяч рублей
26 марта 2026 12:54
Сотруднице ДУКа дали 200 часов работ за инцидент с ребенком на Автозаводе
26 марта 2026 12:32
Руководство МФЦ в Сарове попалось на трудоустройстве мертвых душ
26 марта 2026 11:30
Жителя Дивеева арестовали за хулиганство и мошенничество с соцконтрактом
26 марта 2026 10:31
Экс-инспектор нижегородской ГИБДД получил срок за взятку питбайком от подростка
Происшествия

Экс-сотрудника нижегородского военкомата осудили за взятки от призывников

26 марта 2026 17:58 Происшествия
Экс-сотрудника нижегородского военкомата осудили за взятки от призывников

Сотрудники Управления ФСБ России по Московскому военному округу выявили и пресекли противоправную деятельность 64-летнего уроженца Горького. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили правоохранители, Валерий Цаюков действовал в составе группы по предварительному сговору и занимался поиском граждан, не желающих проходить военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ. За денежное вознаграждение мужчина содействовал их незаконному освобождению от службы.

Цаюков ранее работал в отделе призыва военного комиссариата Советского района Нижнего Новгорода. По данным ФСБ, он сохранил коррупционные связи с действующими сотрудниками военных комиссариатов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Это позволяло ему за взятки помогать призывникам избегать службы, а также решать вопросы, связанные с распределением к месту ее прохождения.

25 марта Ленинский районный суд признал его виновным в посредничестве во взяточничестве.  

Суд дал ему 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде бывшего инспектора ГИБДД приговорили к условному сроку за получение взятки в виде питбайка.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Новости по теме
26 марта 2026 11:30
Жителя Дивеева арестовали за хулиганство и мошенничество с соцконтрактом
25 марта 2026 17:35
Четырех жителей Сарова осудили за кражу на оборонном предприятии
24 марта 2026 18:04
Нижегородского экс-заммэра будут судить за взятку в 120 тысяч рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
