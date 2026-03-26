Экс-сотрудника нижегородского военкомата осудили за взятки от призывников Происшествия

Сотрудники Управления ФСБ России по Московскому военному округу выявили и пресекли противоправную деятельность 64-летнего уроженца Горького. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили правоохранители, Валерий Цаюков действовал в составе группы по предварительному сговору и занимался поиском граждан, не желающих проходить военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ. За денежное вознаграждение мужчина содействовал их незаконному освобождению от службы.

Цаюков ранее работал в отделе призыва военного комиссариата Советского района Нижнего Новгорода. По данным ФСБ, он сохранил коррупционные связи с действующими сотрудниками военных комиссариатов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Это позволяло ему за взятки помогать призывникам избегать службы, а также решать вопросы, связанные с распределением к месту ее прохождения.

25 марта Ленинский районный суд признал его виновным в посредничестве во взяточничестве.

Суд дал ему 3,5 года колонии общего режима.

