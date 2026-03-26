Экс-инспектор нижегородской ГИБДД получил срок за взятку питбайком от подростка Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода суд вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции. Его признали виновным в получении взятки за незаконные действия или бездействие, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Как установил суд, во время патрулирования на территории района инспектор выявил нарушение правил парковки возле одного из торговых центров. Нарушителями оказались несовершеннолетние местные жители, управлявшие автомобилем "ВАЗ 2115" и двумя питбайками.

Чтобы избежать административной ответственности и эвакуации транспорта на специализированную стоянку, один из подростков предложил сотруднику полиции забрать принадлежащий ему питбайк стоимостью более 80 тысяч рублей. Инспектор согласился на это предложение.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, ему назначен штраф в размере полученной взятки и запрещено занимать должности на государственной службе в течение одного года.

Кроссовый мотоцикл, переданный в качестве взятки, конфискован и обращен в доход государства.

