13 марта 2026 18:57 Происшествия
Суд взыскал с нижегородского экс-чиновника 9,5 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Суд по требованию прокуратуры изъял у бывшего сотрудника регионального минграда деньги, происхождение которых он не смог подтвердить. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой стало известно, что в мае 2017 года тогдашний начальник управления градостроительного развития агломерации купил квартиру в Нижнем Новгороде стоимостью более 6,5 млн рублей. Чтобы не декларировать покупку, жилье оформил на близкого родственника.

Кроме того, в ноябре 2024 года по просьбе чиновника родственник внес на его банковский счет свыше 3 млн рублей наличными. При этом официальных доходов для покупки квартиры и накопления такой суммы у служащего не было.

Также было установлено, что чиновник допустил конфликт интересов, но уволился по собственному желанию.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего сотрудника 9,5 млн рублей, а также обязать министерство изменить формулировку увольнения с "по инициативе сотрудника" на "в связи с утратой доверия".

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода полностью поддержал требования прокуратуры.

Также в отношении экс-чиновника рассматривается дело о получении взятки, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ужесточат контроль за доходами и расходами чиновников.

