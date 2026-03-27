Новое направление добавлено в программу состязаний V Международного фестиваля "ТехноСтрелка"

Нижегородские школьники и студенты примут активное участие в V Международном инженерно-творческом фестивале «ТехноСтрелка» (12+). В этом году состязание отметит свой первый юбилей, а соревновательная программа расширится до пяти направлений. Новый хакатон – «ТехноАрт» – объединит ребят, увлекающихся творчеством.

Уже сейчас дети могут отточить свои навыки в анимации, дизайне одежды и создании арт-объектов с помощью современных технологий и техники. Такие возможности им предоставляет Федеральный технопарк профессионального образования в «Нижполиграфе». Он создается в Нижнем Новгороде по поручению президента России Владимира Путина в рамках программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

26 марта в «Нижполиграфе» состоялись занятия для воспитанников детских технопарков «Кванториум» и ребят, представляющих различные учреждения общего образования. С ними пообщался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель главы региона Андрей Чечерин и министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

В рамках подготовки к фестивалю «ТехноСтрелка», который состоится с 27 по 29 апреля, дети представили свои инновационные арт-идеи. Так, например, один из проектов предполагает «оживление» картин и памятников культуры с помощью технологий дополненной реальности (AR). Это возможность не только сохранить культурное наследие, но и сделать его более доступным и интересным для молодежи.

Другая инициатива – программа, которая автоматически рисует узоры народных художественных промыслов и позволяет пользователям взаимодействовать с ними через периферийные устройства. Так называемый «AI-Арт Кодер» помогает воссоздавать компьютерные узоры хохломской росписи или, например, гжели и связывать их движение с аудиорядом.

Проект воспитанников «Кванториума», который получил поддержку губернатора Глеба Никитина, направлен на повышение интереса туристов к культурному и историческому наследию Нижегородской области. Школьник Ярослав Фетисов вместе с товарищами придумал, как с помощью современных технологий сделать знакомство гостей с достопримечательностями региона удобным, наглядным и интерактивным.

В «Кванториуме» разработали систему QR-кодов, которые можно размещать у значимых туристических объектов. При сканировании кода с помощью смартфона или планшета пользователь получит объёмно-планировочное изображение достопримечательности (3D-модель), а также краткую справку об объекте.

«За два месяца работы мы оцифровали пять объектов культуры и архитектуры Нижнего Новгорода. Проект находится в стадии активного развития: планируем расширять базу данных и добавлять новые функции. В будущем наша команда увеличит количество оцифрованных объектов и интегрирует проект в туристические маршруты региона», – пояснил юноша.

Андрей Чечерин отметил значимость создания федерального технопарка профессионального образования для развития дополнительного образования в регионе.

«В технопарке уже сейчас не только готовят педагогов для колледжей и техникумов и обучают студентов, но и занимаются профессиональной ориентацией школьников. Обучающиеся нижегородских школ имеют возможность регулярно посещать площадку технопарка, это способ сделать занятия еще более увлекательными. В распоряжении педагогов – самое современное оборудование, при этом лаборатории еще продолжают наполняться техникой», – подчеркнул заместитель губернатора.

Андрей Чечерин также пригласил молодежь из России и зарубежных стран в Нижегородскую область для участия в юбилейном фестивале «ТехноСтрелка».

«В этом году состязания «ТехноСтрелки» пройдут здесь, на площадке технопарка в «Нижполиграфе». Мы ждем ребят не только из множества субъектов страны, но из наших стран-партнеров. С каждым годом растет число участников «ТехноСтрелки» и уровень фестиваля становится все более высоким. Мы всегда рады талантливой молодежи: приезжайте к нам, в Нижегородскую область, участвуйте в наших состязаниях, поступайте в нижегородские колледжи, техникумы и вузы! Мотивированные активные ребята всегда получат поддержку их проектов прикладного характера, в том числе поддержку со стороны органов власти», – резюмировал он.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».