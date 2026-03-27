Движение по Зеленскому съезду будет частично перекрыто в ночь на 28 марта Общество

Движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде будет частично перекрыто в ночь на 28 марта, сообщил заммэра Родион Учаев.

Сегодня днем на Зеленском съезде произошел оползень. К настоящему моменту зачистка территории на месте схода грунта почти завершена. Там работают около десяти единиц техники. Специалисты обследуют соседние участки склона на предмет возможного схода грунта.

"Все мы видели, какая была снежная зима. Грунт не успел промерзнуть, произошло обильное насыщение грунта влагой. Вследствие этого, мы предполагаем, произошло сползание грунта", - отметил Учаев.

Для исключения аварийных ситуаций этой ночью на месте происшествия будет работать дорожная техника. Проезд будет частично перекрыт.

В пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода добавили, что комиссия управления инженерной защиты и управления ГОЧС с середины марта регулярно осматривают городские склоны и места возможных подтоплений. Бровки склонов и быстротоков очищают от снега во избежание сходов грунта.

"Благодаря предпринятым мерам удалось избежать более серьезных последствий", - сказали там.

Ранее сообщалось, что автобусам пришлось временно изменить схему движения из-за случившегося на съезде.