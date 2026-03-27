70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2026 18:01
Инновационный центр для строителей открыли в Нижнем Новгороде
27 марта 2026 17:47
Движение по Зеленскому съезду будет частично перекрыто в ночь на 28 марта
27 марта 2026 17:40
Билеты на "Метеор" Нижний Новгород — Ярославль поступили в продажу
27 марта 2026 16:07
Движение ряда автобусов изменилось из-за оползня на Зеленском съезде
27 марта 2026 15:46
Нижегородская область вошла в топ-5 по числу заявок на участие в 6-м сезоне проекта "Твой ход"
27 марта 2026 15:45
34 нижегородкам вручили почетный знак и звание "Посол культуры Союза женщин России"
27 марта 2026 15:29
Новые оползни могут произойти на Зеленском съезде
27 марта 2026 15:11
Десять лет со дня образования Росгвардии отметили в ПФО
27 марта 2026 15:09
Антон Гребень: "Предварительное голосование – это экзамен, который я решился держать перед избирателями"
27 марта 2026 14:48
Ростехнадзор признал Нижегородскую ГЭС безопасной для эксплуатации
Общество

Движение по Зеленскому съезду будет частично перекрыто в ночь на 28 марта

27 марта 2026 17:47 Общество
Фото: Максим Герасимов

Движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде будет частично перекрыто в ночь на 28 марта, сообщил заммэра Родион Учаев.

Сегодня днем на Зеленском съезде произошел оползень. К настоящему моменту зачистка территории на месте схода грунта почти завершена. Там работают около десяти единиц техники. Специалисты обследуют соседние участки склона на предмет возможного схода грунта.

"Все мы видели, какая была снежная зима. Грунт не успел промерзнуть, произошло обильное насыщение грунта влагой. Вследствие этого, мы предполагаем, произошло сползание грунта", - отметил Учаев.

Для исключения аварийных ситуаций этой ночью на месте происшествия будет работать дорожная техника. Проезд будет частично перекрыт.

В пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода добавили, что комиссия управления инженерной защиты и управления ГОЧС с середины марта регулярно осматривают городские склоны и места возможных подтоплений. Бровки склонов и быстротоков очищают от снега во избежание сходов грунта.

"Благодаря предпринятым мерам удалось избежать более серьезных последствий", - сказали там.

Ранее сообщалось, что автобусам пришлось временно изменить схему движения из-за случившегося на съезде.

Администрация Нижнего Новгорода Оползень
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
